Kvinne satt på full isolasjon i fengsel uten grunn

Hun ble pågrepet i en narkotikasak og varetektsfengslet i fire uker på brev- og besøksforbud. På grunn av en menneskelig feil på Bredtveit fengsel, ble hun satt på full isolasjon i over to uker.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Jeg har aldri vært borti noe lignende før, sier fengselsleder ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, Nils Leyell Finstad.

Ifølge Finstad kom kvinnen til Bredtveit 22. september, og i perioden frem til 9. oktober satt hun på såkalt full isolasjon, som innebærer at hun ikke kan ha kontakt med andre innsatte.

– Det er en ren menneskelig feil fra vår side. Da man fant ut av dette, ble det beklaget overfor politiet og advokaten. I tillegg har jeg som fengselsleder snakket med henne og beklaget.

Les også: Innsatt på Bredtveit fikk bank

40 kilo hasj

VG får opplyst at kvinnen ble pågrepet i en sak hvor politiet beslagla rundt 40 kilo hasj i Oslo. To andre menn, hvor den ene var på rømmen etter beslaget, sitter nå varetektsfengslet i saken.

Politiet beslagla narkotika i en Toyota Avensis og i en leilighet i Oslo. Politiet mener kvinnen kan knyttes til bilen og leiligheten.

– Det ble gjort beslag i forbindelse med en kontroll. Saken etterforskes videre når det gjelder å avdekke eventuelt andre involverte. Det gjenstår avhør i saken, så detaljer rundt etterforskningen kan jeg ikke kommentere, sier politiadvokat Ane Evang.

For kvinnen begjærte politiet brev- og besøksforbud i fire uker. Kvinnen ble løslatt for kort tid siden, fordi politiet ikke mener det lenger foreligger bevisforspillelsesfare.

– Hvordan hun er knyttet til saken, vil vi måtte komme tilbake til senere, sier Evang.

Seksuell trakassering i fengsel: 4 av 10 kvinner soner med menn

– Tiden gikk langsomt

Kvinnen forteller til VG at hun ikke visste noe om hasjen som er beslaglagt i saken. Om å sitte isolert, sier hun følgende:

– Det gikk greit å sitte isolert, jeg visste jo ikke om noe annet akkurat da. Tiden gikk jo langsomt, fordi man er helt overlatt til vaktene og når de har tid. De gjør sitt beste, men de er underbemannet i fengselet. Jeg fikk stort sett en time ren luft, hvis det var rolig på avdelingen, sier hun.

Advokat Truls Dramer, som var forsvarer for kvinnen i fengslingsmøtet, sier på spørsmål at han kunne ha oppdaget feilen hvis han hadde finlest kjennelsen.

– Men jeg snakket ikke med henne om isolasjon. Jeg burde kanskje ha spurt om hun satt isolert, men hun klaget ikke over forholdene i fengsel. Dette er først og fremst en feil begått av fengselet. Å sitte isolert uten grunn er meget uheldig, sier Dramer.

Har gjennomgått rutinene

Fengselsleder Finstad regner med at feilen vil bli fulgt opp av forsvarer med tanke på å få dobbelt varetektsfradrag for dagene hun satt på isolasjon. Han påpeker at full isolasjon ikke innebærer å sitte innestengt på cellen hele døgnet.

– Innsatte på full isolasjon har tilgang på en time luft, men også andre aktiviseringstilbud.

– Hvordan kunne denne feilen skje?

– Hun ble lagt inn i systemene med brev- og besøksforbud, samt full isolasjon. Vi har nå tatt en gjennomgang av rutinene for å dobbeltsjekke registreringene vi foretar når innsatte kommer til oss, slik at dette ikke skal skje igjen.

– Vi beklager vår feil fordi det er en tilleggsbelastning å sitte på full isolasjon, sier han.