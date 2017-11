Fant mobil med Anders Behring Breivik som bakgrunnsbilde under salgsutstilling

Katrin Magnussen var på Black Friday-salget på Elkjøp, da hun så rett på en smarttelefon der ansiktet til Anders Behring Breivik fylte skjermen.

– Det var smakløst og kvalmende, sier Magnussen til VG.

Hun forteller at den aktuelle telefonen hadde en fremtredende plass i utstillingen i Elkjøp-butikken på Sartor Storsenter på Sotra utenfor Bergen. Så langt hun kunne se, var det kun denne ene telefonen som hadde bakgrunnsbilde av Anders Behring Breivik eller Fjotolf Hansen som massedrapsmannen har byttet navn til.

– Det så ikke ut til at andre kunder hadde oppdaget det. Mer vet jeg ikke. Jeg ble så paff og sjokkert da det gikk opp for meg hvilket ansikt som fylte skjermen at jeg bare gikk uten å si fra, sier hun.

Før hun forlot butikken tok hun imidlertid et bilde av av telefonen, for å dokumentere det hun så.

– Uansett om det var en ansatt eller en kunde som hadde gjort dette, så er det smakløst. Og hvis det var ment som en spøk, er det kvalmende, sier Magnussen.

SMAKLØST: – Helt horribelt og sjokkerende, jeg var så satt ut at jeg bare forlot butikken, sier kunde Katrin Magnussen.

Foto: Privat

– Senere på kvelden meldte jeg fra til Elkjøp, ved å sende en melding via Facebook-siden deres. Her står det at de vanligvis svarer etter en time, men nå er det gått tre dager uten at jeg har fått svar. Jeg ser at meldingen min ikke er åpnet, sier Magnussen.

Elkjøp: Fant bildet i kamerarullen i kveld



Kommunikasjonsansvarlig for Elkjøp Norge, Madeleine Schøyen Bergly, skriver i en epost til VG at de synes det er trist og leit at kunden fikk dette bildet foran seg på en mobil når hun var ute for å handle.

– Dette er noe vi absolutt ikke synes er greit. Vi var ikke kjent med dette før vi ble kontaktet av VG i kveld, og setter pris på at kunde har opplyst om dette, uttrykker hun.

UGREIT: Kommunikasjonsansvarlig for Elkjøp Norge og Lefdal Elektromarked, Madeleine Schøyen Bergly, sier de synes det er leit og ugreit at telefon-kunden fikk bildet foran seg på en mobil nårt hun var ute for å handle. Foto: Elkjøp

Schøyen Bergly sier Elkjøp sentralt nå har vært i kontakt med varehussjefen og ansatte ved Elkjøp Sartor, og at de i kveld ikke fant noen telefon med dette bakgrunnsbildet i utstillingen.

Det de imidlertid fant, var det aktuelle bildet på kamerarullen til en av telefonene.

– Vi mistenker at noen andre har sett dette og byttet bakgrunnsbilde igjen. Derfor ble ikke dette oppdaget før nå, dessverre. Alle våre telefoner er åpne og har tilgang til nett, slik at kundene våre kan teste produktene fullt ut i butikk før man eventuelt velger å handle. Dette gjør vi for at man skal være helt sikker på at valget man tar er riktig, opplyser Schøyen Bergli.

Vil gå gjennom rutinene



Teorien til Elkjøp er at noen har lagret det aktuelle bildet fra nett og deretter satt det som bakgrunnsbilde.

– Telefoner ved Elkjøp Sartor er nå gått gjennom, blitt sjekket og dobbeltsjekket. Vi vil se på rutiner for hvordan vi kan sikre at dette ikke vil skje igjen, og vi vil uten tvil ha et ekstra øye på hva som blir googlet på og lagret fra nett til våre telefoner. Vi syns det er leit at kunden vår føler hun fikk en uhyggelig opplevelse på grunn av dette og håper hun vil ta turen innom oss igjen, skriver Elkjøp.

Sjekk: Tester av mobiltelefoner og nettbrett finner du her