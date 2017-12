Fembarnsmoren Kristine Anette Andersen (38) mistet livet da familiens bolig ble truffet av jordras forrige uke. Nå takker barna og samboeren for støtten.

Torsdag morgen 7. desember førte kraftig regnvær på Vestlandet til at et jordras tok deler av et bolighus på Osterøy i Hordaland. 38 år gamle Kristine Anette Andersen blir funnet av redningsmannskaper som igangsetter førstehjelp, men livet hennes sto ikke til å redde.

Hun etterlater seg fem barn, samboer og et lokalsamfunn i sorg, skriver lokalavisen Bygdanytt.

– Takknemlige for at de forsøkte

OMKOM: Kristine Anette Andersen (38) oppholdt seg i huset som ble truffet av jordraset på Osterøy. Foto: Privat/politiet , NTB scanpix

Familien har etter ulykken fått tett oppfølging fra kommunens kriseteam og blitt ivaretatt av gode venner.

– De kan ikke få fullrost venner som har stilt opp i denne vanskelige tiden og hvor godt det har vært, sier sogneprest Helle Maria Wolstad til VG på vegne av familien.

Det var en lokal brannmann, bosatt like i nærheten av Andersens hus, som var først på stedet og fant henne begravet i jordmassene. Han fikk gravd henne frem og startet førstehjelp. Senere ble hun sendt til Haukeland sykehus med ambulanse.

Familien ønsker nå å rette en takk til de som forsøkte å redde livet til fembarnsmoren.

– De er veldig opptatt av at de som prøvde å redde henne og grave henne ut gjorde absolutt alt de kunne. De kunne ikke gjort noe annerledes eller bedre, og de er takknemlige for at de forsøkte, forteller Wolstad.

Tett og nært lokalsamfunn

TALSPERSON: Helle Maria Wolstad, fungerende sogneprest i Hosanger og Hamre sokneråd har uttalt seg på vegne av familien. Foto: Privat

Hun forteller at Osterøy, med sine litt over 8000 innbyggere, er et tett og nært

lokalsamfunn som har støttet familien i denne vanskelige tiden.

– Nære venner, familie, naboer og barnas lærere har alle stilt opp for familien. De er også glad for hjelpen de har fått gjennom kriseteamet, sier Wolstad.

Andersen skal gravlegges fra Haus kyrkje tirsdag neste uke. Kirken har plass til 350 mennesker og det vil bli satt opp muligheter for tv-overføring fra kyrkjelydshuset om kirken skulle bli full, opplyser sognepresten.