EU: Promillegrensen kan senkes til null for alle nye sjåfører

EU-parlamentet vil innføre 0,0 grense på alle nye sjåfører.

Hvert år dør 26.000 mennesker i trafikken, og alkohol forårsaker en fjerdedel av disse dødsfallene, skriver den danske avisen Jyllands-Posten.

I håp om å redde flere liv, vil Europaparlamentet at EU nå skal overveie en nulltoleranse for alkoholbruk hos yrkessjåfører og personer som har hatt førerkort i under to år, skriver Jyllands-Posten.

I tillegg til nullgrense foreslår også Europaparlamentet nye sikkerhetstiltak på alle nye biler. Blant annet nødbremssystem, som automatisk bremser hvis noen kommer foran bilen, og alkolås på alle biler som benyttes av personer som tidligere er dømt for fyllekjøring.