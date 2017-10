Etterforsker voldtekt ved Vestfossen stasjon

Politiet etterforsker en voldtekt ved Vestfossen stasjon i Øvre Eiker kommune i Buskerud natt til søndag.

– I tidsrommet mellom klokken 22 og klokken 05 natt til søndag mener vi det har skjedd en voldtekt av en 23 år gammel kvinne ved stasjonen, sier jourhavende jurist i Sør-Øst politidistrikt, Per Steinar Bungum, til TV 2.

Gjerningsmannen er ikke tatt.

– Vi har gjort tekniske undersøkelser og har en formening om hva som har skjedd, sier Bungum til NTB.

Politiet meldte først at det hadde skjedd en alvorlig hendelse på stedet, uten å gå i nærmere detalj om hva det dreide seg om.

Voldtekten skal ifølge politiet ha skjedd natt til søndag, og de fikk melding om saken like etter klokken 11 søndag formiddag, skriver lokalavisen Eikernytt.

Etter at politiet ble varslet om hendelsen sperret en politipatrulje av hele perrongen i en periode og satte opp en presenning over et lite område.

Bungum oppfordret tidligere søndag eventuelle vitner til å ta kontakt med politiet, skriver Drammens Tidende. I løpet av dagen har politiet snakket med flere vitner og gjort tekniske undersøkelser ved stasjonen.

– Det skal ikke være vitner til selve voldtekten, men vi har snakket med flere som har interessante observasjoner fra stasjonen og fra pub-en som ligger like ved, sier Bungum til TV 2.