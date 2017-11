Statsministeren beklager overfor sinte sosionomer

Statsminister Erna Solberg (H) opprørte mange av landets sosionomer med sitt ordvalg i Stortingets spørretime. Nå beklager hun.

– Statsministeren beklager sitt ubetenksomme ordvalg, sier statssekretær Sigbjørn Aanes til NTB.

– Statsministeren synes det er leit hvis hun i onsdagens spørretime uttalte noe som ble oppfattet som om hun ikke respekterer en yrkesgruppe. Det er selvsagt helt feil og har aldri vært hennes intensjon, framholder han på Solbergs vegne.

«Sosionomisere»

Det var som svar på et spørsmål fra Venstres Trine Skei Grande at ordene falt. Temaet var ungdomskriminaliteten i bydel Gamle Oslo og særlig på Tøyen.

Solberg svarte at alle virkemidler må tas i bruk, før hun fortsatte:

«Samtidig vil jeg aldri si at fordi man er fattig, eller har utfordringer, er kriminalitet akseptabelt – eller «sosionomisere» det vekk, som jeg pleier å si.»

Fellesorganisasjonens leder Mimi Kvisvik reagerte kraftig på det hun opplevde som nedlatende harselas fra statsministerens side.

– Respektløst, mener hun.

Reagerer

– I beste fall handler dette om fordommer eller kunnskapsløshet. I verste fall handler det om begge deler. Hun har åpenbart ikke forstått hvilken uvurderlig jobb mange sosionomer gjør i Norge, sier Kvisvik.

Lederen i LO-forbundet er selv sosionom, i likhet med 11.000 av Fellesorganisasjonens medlemmer.

– Å «sosionomisere» bør være en hedersbetegnelse for godt, samfunnsnyttig arbeid, ikke nedlatende harselas fra Stortingets talerstol, fortsetter Kvisvik.

Et opprop som ber om en forklaring fra Solberg hadde torsdag ettermiddag fått flere enn 1.500 signaturer.

Ber om svar

FO krevde torsdag en beklagelse fra Solberg, som LO-forbundet altså fikk. Men uttalelsen får likevel et etterspill på Stortinget, der SVs Solfrid Lerbrekk i et skriftlig spørsmål ber statsministeren forklare hva hun mener med begrepet.

– Jeg frykter at ordbruken er et uttrykk for Solbergs manglende forståelse for noe av det mest verdifulle med velferdsstaten vår, nemlig å ivareta våre mest sårbare og utsatte medmennesker, sier hun.

Ifølge Aanes mente Solberg å få fram i svaret sitt at en rekke ulike aktører må jobben sammen og gå til roten av problemet med ungdoms- eller gjengkriminalitet.

– I dette bildet er selvsagt sosionomer også helt avgjørende. Deres innsats rettet mot barn, unge og deres familier for å forebygge, løse og redusere sosiale problemer, er grunnleggende, sier Aanes.