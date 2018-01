Solbergs nyttårstale: – Nordmenn må forberede seg på en ny fremtid

Støre om kriseåret: «Nesten alt du tar i, blir til gråstein»

Et elendig valgresultat, intern misnøye gjennom høsten, og et 2018 som begynner med krisemøte om varsler knyttet til nestleder Trond Giske. Ap-leder Jonas Gahr Støre vedgår at de siste månedene har vært tunge for partiet.