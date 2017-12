Solberg: Har foregått trakassering i Høyre - fedre varslet om eldre menn som prøvde seg på døtrene deres

Erna Solberg sier hun selv har opplevd saker med seksuell trakassering i eget parti. Hun sier fedre til unge jenter i partiet hjalp Høyre med å rydde opp.

I etterkant har noen menn mistet verv i partiet.

Det fortalte en åpenhjertig statsminister og Høyreleder Erna Solberg på sin halvårlige pressekonferanse i regjeringens representasjonsbolig i Oslo tirsdag.

Statsministeren forteller også til VG at hun selv som ung Høyre-politiker opplevde både uønsket oppmerksomhet fra eldre menn og trakassering ute på byen.

SMS-innhold

– Vi har hatt saker hvor, om ikke statsråder, så politikere har sendt mange sms-er til unge politikere. De har så fått beskjed om at det må de slutte med, og om at de ikke lenger har en politisk karriere hos oss. Men det har også vært innholdet i de sms-ene som har gitt grunnlag for det, sier Solberg.

Høstens store metoo# - kampanje med historier fra jenter og damer som er blitt sex-trakassert, har gjort et sterkt inntrykk på statsministeren.

Les mer: Statoil-sjefen om #metoo: Utilgivelig

– For meg har det vært en skikkelig tankevekker om hvor dårlig det står til på denne delen av likestillingsområdet. Dette kan ikke vedtas med politiske virkemidler. Det mest sjokkerende er historiene der noen tar opp dette, men at det ikke blir fulgt opp av ledere. Det har skuffet meg og vist at vi ikke er kommet så langt i likestillingen som jeg skulle ønske, sier Solberg til VG.

Fedre varslet

Hun takker godt voksne, ansvarlige fedre med døtre i Høyre for at det er blitt ryddet opp.

Les: Statoil-ansatt sparket etter sex-trakassering

– Det kom krav om bedre etiske retningslinjer om dette etter innføringen av likestillingsloven om seksuell trakassering og forbudet mot sexkjøp i utlandet for noen år siden. Da hadde vi hatt noen saker i Høyre. Noen unge jenter følte at miljøet var for dårlig, noen fikk for mye oppmerksomhet fra enkelte. Det var sms-er og oppfølging på konferanser. Høflig avvisning ble ikke respektert, forteller Solberg.

TOK TAK I TRAKASSERING: Erna Solberg fotografert på sin halvårlige pressekonferanse i regjeringens representasjonsbolig tirsdag. Foto: Espen Rasmussen , VG

Hun fortsetter:

– De beste samarbeidspartnerne for å rydde opp i dette i Høyre, har vært voksne menn med døtre som er med i Unge Høyre. Disse har blitt fly forbannet når de hører at noen av deres jevnaldrende oppfører seg sånn. For oss som en organisasjon som skal bygge talenter, er vi nødt til å snakke om dette, ta det opp og ta det på alvor. Vi har tatt det på alvor i vår organisasjon. Men alle har nok opplevd tilfeller av dette, sier statsministeren og partilederen.

Her holder Erna Solberg sin halvårlige pressekonferanse tirsdag:





Les også: Arbeidsministeren: Handler ikke om damer som sutrer

Brev til statsselskaper

– Har du tatt noen grep mot dette i staten, på statsministerens kontor, i departementer og direktorater?

– Vi har ikke tatt noe overordnet grep i staten. Dette er jo ofte veldig kvinnedominerte arbeidsplasser. Men i hvert departement og underliggende etater har ministre tatt tak i dette. I tillegg har næringsministeren sendt brev til alle statseide selskaper med en understreking av dette. Vi forutsetter at alle følger opp arbeidsmiljøloven om at det ikke skal foregå trakassering på arbeidsplassen. Risikoområdet er jo ofte unge vs. eldre - og maktforhold der det ikke er rene prosesser for ansettelse. I staten er det veldig rene og ryddige prosesser. Det er mindre helgeturer og den slags arenaer. Men vi kan ikke si at det er risikofritt og fritt for trakassering i staten heller, sier hun.

Få med deg: Norske kvinner feiret metoo# - utmerkelse

Trakassert på byen

– Du har selv vært politiker i 35 år. Har du selv opplevd trakassering i ditt politiske liv?

– Jeg har opplevd det jeg kaller ubehagelig oppmerksomhet i mine yngre dager i politikken. Folk som forsøker seg på deg som er i en alder som er helt utenfor din egen. Men jeg har aldri opplevd at folk ikke har respektert en avvisning. Jeg har heller ikke opplevd trakassering som en del av maktposisjonering i Høyre. Så har jeg opplevd det mange andre har opplevd - med trakassering ute på byen. Men vi har hatt runder også den gangen med å få til fellesaktiviteter fremfor nachspielkultur. At folk danser i stedet for denne drikke-og-snakke-kulturen.