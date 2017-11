Erna Solberg holdt appell til minne om Krystallnatten: – Vi er ennå ikke i mål

Flere hundre gikk i fakkeltog i Oslo til minne om krystallnatten i 1938, som markerte en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsen i Tyskland.

Statsminister Erna Solberg var blant dem som deltok i markeringen og gikk i fakkeltog torsdag kveld.

Det var 200 påmeldte, og 800 interesserte i forkant av arrangementet som Det Mosaiske Trossamfunn og Antirasistisk Senter sto bak. Fakkeltoget startet på Youngstorget, og ferden endte ved Nationaltheatret, der Solberg holdt en liten appell.

– Vi er ennå ikke i mål

Solberg startet appellen med å si at 9. november er en mørk dag i Europas historie.

– Etter 1945 håpet mange at antisemittismen ble utryddet. Dessverre gikk det ikke slik – og vi er ennå ikke i mål, sa Solberg. Hun viste til at skjulte og åpne antisemittiske holdninger dukker opp på nye måter, og trakk fram nynazistene som i år har marsjert i gatene i Norge og Sverige som et eksempel på dette.

Videre sa statsministeren at jødiske barn kan oppleve hets og trakassering som følge av sin bakgrunn, og at ordet jøde fremdeles brukes som skjellsord i norske skolegårder.

79 ÅR SIDEN: Statsminister Erna Solberg med fakkel under markeringen av Krystallnatta 1938 på Youngstorget i Oslo. Foto: Mariam Butt , NTB scanpix

– Et samfunn med plass til alle

I appellen belyste statsministeren at også andre minoriteter opplever hets og trakassering.

– Det norske samfunnet er mangfoldig. Norge er jøder, muslimer, ateister, kristne, samer, rom, heterofile og homofile – og mye, mye mer, sa Solberg. Hun understreket at det ikke skal aksepteres at fordommer og hets får spre seg i samfunnet.

Til slutt roste statsministeren de mange oppmøtte ved arrangementet.

– Det viser noen av de mange kreftene som jobber mot hets og diskriminering, og for et samfunn med plass til alle. Slik hindrer vi at fordommene får overta. Slik hindrer vi en ny krystallnatt i Europa.

Også i Bergen gikk omtrent hundre mennesker i fakkeltog for å minnes krystallnatten, skriver BA.no

– I disse tider hvor høyrepopulistiske grupper er på fremmarsj er det ekstra viktig at vi ikke glemmer det som skjedde i 1938, sa arrangementsansvarlig for krystallnatt-markeringen Ivi-Emilie Panayiotou til avisen.

79 år siden Krystallnatten

Det er i år 79 år siden Krystallnatten fant sted natten mellom 9. og 10. november, 1938. Da iverksatte den nazistiske tyske regjeringen omfattende voldshandlinger mot jøder og jødisk eiendom i Tyskland og Østerrike.

Navnet Krystallnatten refererer til mengdene glasskår fra vindusruter i de jødisk-eide butikkene som ble knust i løpet av natten.

Nazistene brukte selv propagandaordet Rikskrystallnatten om hendelsen. I mange historiebøker blir navnet Novemberpogromen brukt i stedet.