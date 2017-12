Erfaren fjellklatrer omkom i fallulykke i Sandviken

Det var fjellklatreren Mats Steinsland (36) som mistet livet etter å ha falt ned en skrent.

36-åringen ble funnet like etter klokken 10 lørdag formiddag av en beboer i Sophus Pihls gate i Bergen, skriver Bergens Tidende.

Steinsland var fredag kveld på en fest like i nærheten av der han ble funnet, har politiet fått forklart fra vitner. Når han falt utfor stupet, vites ikke.

– Vi har vært på stedet og gjort undersøkelser. Vi har snakket med beboere i området, og konkludert med at dette er en fallulykke, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Steinsland ble ifølge Bergens Tidende trolig den første bergenseren til å bestige Mount Everest da han gjennomførte bragden våren 2016. Han har også vært på Kilimanjaro og besteget flere topper i Bolivia, skriver avisen.

Politiet bekrefter at pårørende er varslet, og i samråd med familien har IL Varegg, idrettsklubben der Steinsland var aktiv, lagt ut følgende melding:

«Det er med stor sorg at vi må meddele at det var vår alles kjære Mats Steinsland som omkom i fallulykken i Sandviken i natt. Våre tanker er hos Elisabeth, Henny Cathrine og resten av familien. Badstuen (idrettsklubbens lokale, journ. anm.) holdes åpen i morgen fra klokken 17 for dem som ønsker å samles».