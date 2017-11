Endelig får rødhårede egen emoji

Rødhårede emoji-fjes skal ha vært det mest forespurte ikonet siden Apple lanserte iOS 11.1. Neste år kommer de.

Unicode bekrefter nå at rødhårede emojier er på vei, og at de blir tilgjengelige en gang på nyåret, skriver den britiske avisen Independent.

Ifølge nettstedet har rødhårede verden over tatt til Twitter for å uttrykke sin misnøye med at det enda ikke finnes.

Og det er ikke bare rødhårede som har grunn til å juble. Det kommer også nye emojier med menn og kvinner med krøllete hår og grått hår, i tillegg til muffins, svaner og superhelter

Unicode er en organisasjon som lager emojier og har som formål å skape et standard tegnsett som fungerer på alle datamaskiner og telefoner.

– Ikke fortvil, rødhårede. Deres tilbakemeldinger har blitt hørt, fortalte Burge under et møte med den tekniske komiteen i selskapet forrige uke.