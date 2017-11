Sykehjemsbeboer Elisabeth (58) ønsket seg kino og shopping. Ble tilbudt kjøttdeigsteking og utflukter med de gamle

NES (VG) Elisabeth Nordlie (58) fikk et aktivitetstilbud som passet godt for 80- og 90-åringer. Så grep Fylkesmannen inn.

– Dette er dessverre et eksempel på at man trenger sterke pårørende som ikke gir seg hvis man skal få det man har krav på i helsevesenet, sier datteren, Trine Marit Nordlie (37).

For litt over et år siden ble hennes mor, Elisabeth Nordlie (58), akutt syk. I kjølvannet av dette fikk hun påvist frontotemporal demens.

Nes kommune hadde ikke noe tilbud som var tilpasset unge demente, derfor fikk 58-åringen plass på skjermet avdeling ved Nes sykehjem sammen med betydelig eldre beboere.

– Der har hun stort sett valgt å sitte alene på rommet fordi hun ikke føler seg hjemme sammen med de gamle, sier Trine Marit Nordlie.

Sammen med morens samboer og søster har hun kjempet en lang kamp for at Elisabeth skal få et aktivitetstilbud tilpasset alder og behov.

Begrense funksjonsfall

At kampen har vært riktig og viktig, har hun nå fått bekreftet i et vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Der heter det blant annet at «det fra faglig hold er anbefalt tilpasset aktivitet og jevnlig sosiale stimuli for yngre demente for å søke å begrense funksjonsfallet. Dette kan for eksempel skje ved at en så langt det er mulig prøver å opprettholde aktiviteter/gjøremål den demente tidligere har satt pris på».

IKKE GAMMEL: Elisabeth Nordlie (58) er en generasjon yngre enn de andre beboerne. Foto: Mona Langset

Annen generasjon

Utenfor rommet til 58-åringen har den skjermede sykehjemsavdelingen interiør som skal minne gamle beboerne om deres unge år: Kjøkkenkrok med vedfyrt komfyr, sinkbenk og tallerkenhylle med kniplingsborder. Stuekrok med Radionette radio og veggur som må trekkes.

– Jeg passer ikke inn her, sier 58-åringen fortvilet.

Hun har på seg en offwhite ullgenser, svarte tights og svarte ankelstøvletter. I vinduskarmen står CD-ene med musikken hun liker: Madrugada. Postgirobygget og CC Cowboys.

CD-ER: Elisabeth liker norske artister Foto: Mona Langset

– Jeg skulle så gjerne gått på shopping, kanskje tatt en tur på kafé, kino eller teater. Eller bare en tur ut og puste i den klare luften, sier hun.

VG var på besøk få dager før fylkesmannen fattet vedtaket som skulle gjøre situasjonen litt lettere for Elisabeth og hennes pårørende.

– Jeg har bare godt å si om de som jobber på Nes sykehjem. De gjør en fantastisk jobb for de gamle. Men de har ikke hatt kapasitet til å ta med mor på aktiviteter som en 58-åring liker. Vi pårørende har gjort så godt vi kan for å ta henne med ut. Men vi trengte hjelp. Vi har også fulltidsjobb og egne familier som krever sitt, sier Trine Marit Nordlie.

Derfor søkte hun om en støttekontakt som kan avlaste familien og ta med moren ut.

Men det sa tildelingsenheten i kommunen nei til. Hovedbegrunnelsen var at aktivitetstilbudet 58-åringen fikk på sykehjemmet var godt nok.

Elisabeth klaget avslaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Aktivitet: Steke kjøttdeig

I saksbehandlingen ba fylkesmannen Nes kommune gjøre rede for hvilke aktivitetstilbud Elisabeth fikk.

Kommunen svarte med journalutskrift fra september måned:

En kafétur i Årnes sentrum, en biltur med personale, fem gåturer. Og en dag var hun med på å steke løk og kjøttdeig til pizza.

– Jeg blir nesten provosert av at de kaller det å steke løk og kjøttdeig til pizza for en aktivitet, sier Trine Marit Nordlie.

HAR STÅTT PÅ: Elisabeths datter, Trine Marit Nordlie. Foto: VGTV

I journalen for september står det også at 58-åringen har takket nei til to gåturer, nei til å bli med på matfestival og nei til tur til Dragsjøhytta med demensteamet i kommunen.

– Min mor ønsker ikke å delta på aktiviteter samme med de gamle. Poenget med en støttekontakt er at hun skal komme seg ut sammen med noen andre enn pleiere og familie, sier hun til VG.

Det har hun nå fått full støtte for hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

I vedtaket bemerker Fylkesmannen at de ser positivt på tiltakene fra sykehjemmet, og oppfatter det som at personalet tilstreber et godt omsorgstilbud for bruker fra dag til dag.

«Imidlertid kan ikke Fylkesmannen ut fra sakens opplysninger se det sannsynliggjort at sykehjemmets personale vil kunne dekke brukers behov for sosial kontakt tilstrekkelig.»

Takknemlig

– Jeg er svært takknemlig for at Fylkesmannen ga medhold i klagen. Dette beviser at vi faktisk har et lovverk som beskytter oss, sier Trine Marit Nordlie.

Samtidig sier hun det er trist at kommunen gjorde det nødvendig for de pårørende å måtte gå igjennom en månedslang prosess med klagebrev, frustrasjoner og skuffelser, for så å klage det videre til Fylkesmannen.

– Det har vært krevende både fysisk og psykisk, sier hun.

Nå er det opp til kommunen å bestemme hvor mange timer med støttekontakt Elisabeth skal få.

Familien har tidlig i prosessen spilt inn for Nes kommune at to av Elisabeth Nordlies tidligere venninner er klare til å ta på seg jobben.

Vedtak til etterretning

På spørsmål om hva NES kommunen vil foreta seg nå, svarer kommunikasjonssjef i Elin Brede Kristiansen i en e-post til VG:

«Kommunen vil gjøre en utmåling av tjenesten og sende vedtaket til verge. I forhold til venner/bekjente har kommunen en praksis at de kan være støttekontakt såfremt de er egnet og har gyldig politiattest».

Videre skriver hun:

«I vedtak fra Fylkesmannen kommenteres det at det er positivt at bruker tilbys de tiltak som er satt inn, og oppfatter for øvrig ut fra journalregistreringen at sykehjemmets personale tilstreber et godt omsorgstilbud. Utover dette tar vi vedtaket fra Fylkesmannen til etterretning».

Trine Marit Nordlie vet godt at hun ikke er den eneste som kjemper for sine pårørendes rettigheter.

– Jeg oppfordrer andre til ikke å gi opp. Les dere opp på lovverk, regler og rettigheter, finn ut hva vedkommende har krav på. Kommunen tenker økonomi. Fylkesmannen holder seg til loven. Jeg sier ikke at alle får hjelp hos Fylkesmannen, hver sak er individuell. Men det er absolutt verdt å prøve, sier hun.