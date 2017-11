Jubler over at Tesla-skatten droppes

Flere aktører er strålende fornøyde med at Tesla-avgiften sløyfes i statsbudsjettet. – Men det skulle bare mangle, mener miljøorganisasjon.

Etter mange lange timer ved forhandlingsbordet kunne Høyre, Venstre, Frp og KrF endelig legge frem det nye statsbudsjett for 2018 onsdag.

Der ble det klart at de sløyfer den omstridte Tesla-avgiften, som miljøorganisasjonene, bilbransjen og samarbeidspartiene KrF og Venstre alle har vært kritiske til.

– Venstre og KrF er elbilhelter i dag, skriver generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu i en pressemelding.

Det er likevel ikke alle som er like positive. Miljøorganisasjonen ZERO mener slett ikke budsjettet for 2018 er et klimabudsjett.

Mener ikke regjeringen forsterker klimainnsatsen

– Denne budsjett-enigheten viser det vi fryktet da budsjettforslaget ble lagt fram, dette var ren taktikk fra regjeringens side. Forhandlingene i år har handlet om å reversere dårlige forslag fremfor å vedta ny og helt nødvendig satsing på klima, skriver Marius Holm, daglig leder i miljøorganisasjonen ZERO, i en pressemelding.

Han mener det burde blitt satt inn flere tiltak for miljøet, blant annet ved at det burde blitt bevilget midler til karbonfangst og -lagring (CCS).

– Dette budsjettet forsterker ikke klimainnsatsen. Det burde lagt til rette for en ytterligere vridning av bilparken mot nullutslipp, økt satsing på maritim sektor og gitt midler til CCS.

Samtidig legger han til at det er bra jobbet av KrF og Venstre at det ikke innføres engangsavgift på elbil

– Men det skulle bare mangle. Det er også bra at de kom til enighet om å bevare deler av firmabilfordelene.

OPPGITT: Daglig leder i Zero, Marius Holm, mener miljøinnsatsen i statsbudsjettet er altfor dårlig. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Elbilforeningen: Bra, men regjeringen må få opp farten

Både NAF og Norsk elbilforening mener roser forhandlingspartene for å ha sløyfet elbilavgiften.

– Det er veldig viktig at regjeringen og spesielt samarbeidspartiene har turt å ha is i magen og bevare elbil-fordelene frem til 2020, sier kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal til VG, og fortsetter:

– Ved å satse på det de opprinnelig hadde bestemt seg for, har de tatt tilbake tryggheten for forbrukerne.

På tross av at Norsk elbilforening er fornøyde med at Tesla-avgiften droppes, mener de mer burde gjøres for å legge om biltransporten.

– Dette er en gledens dag, men regjeringen må få opp farten og levere på de vedtakene Stortinget har fattet om utbygging av ladeinfrastruktur over hele landet, og med konkrete virkemidler og tiltak for å øke andelen elbiler på norske veier, skriver Bu i elbilforeningen.

Hun mener ikke jobben for å legge om transporten til nullutslipp er gjort, og minner om at et enstemmig storting vedtok at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler.

