Ekstremværet Aina: To skøyter har gått ned

Høye bølger herjer langs kysten av Vestlandet, og utenfor Tofterøy i Hordaland har to fortøyde skøyter gått ned. Ni ferjesamband er innstilt.

Meteorologisk institutt varsler at ekstremværet Aina bringer med seg sterk vind, store nedbørmengder og bølger på opp mot 11 meter. Det er Rogaland og Hordaland som rammes hardest.

Fredag morgen var syv fergesamband i Hordaland, ett i Rogaland og ett i Sogn og Fjordane innstilt som følge av dårlig vær. I tillegg var det redusert kapasitet på to fergesamband i Rogaland.

Brannvesenet måtte trekke på land

Brannvesenet i Hordaland måtte i løpet av natten rykke ut til Tofterøy i Sund kommune.

– Det var en person som hadde problemer med en skøyte som tok inn vann. Den lå ved siden av en annen skøyte, og begge gikk ned, sier vaktkommandør Stig Tetler til NTB.

Han sier at begge skøytene var gamle.

– Den ene var 40 fot og den andre var 50 fot. Den ene kunne man se, mens den andre var forsvunnet, sier Tetler.

Det ligger en del vrakgods igjen inne i viken hvor båten gikk ned.

Utover denne hendelsen har brannvesenet i Hordaland ikke hatt mange værrelaterte utrykninger i løpet av natten.

– Det har gått ganske greit. Vi hadde egentlig forventet mer, sier vaktkommandøren.

På Twitter skriver brannvesenet at de ikke fikk lenset båtene, og at brannvesenet måtte trekke på land på grunn av egen sikkerhet.

Sør-Vest politidistrikt opplyser på sin twitterkonto om at to trær har blåst ned ved Malheim og Stord, samt at et veiskilt ved Stavanger har blitt vrengt som følge av uværet.

Svært varierende vindstyrke

Meteorologisk institutt sendte ut sin siste væroppdatering fredag klokken 4.10.

– På kysten av Rogaland og Hordaland er det er observert vestlig full til sterk storm og kraftige vindkast på over 35 m/s. Natt til fredag vestlig full storm 25 m/s utsatte steder sør for Sognefjorden, skriver meteorologene.

Det ventes vindkast på 35–40 m/s inn over land. Fra fredag morgen er det ventet nordvest liten til full storm 25 m/s.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Anne Solveig Andersen, sier til VG at det utover fredagen ventes liten til full storm, og en varierende vindstyrke.

– Vi har observert full til sterk storm på kyststasjonene i natt, men nå er det liten til full storm, noe det vil være utover dagen. Men vinden kan være rolig i perioder, før det så kommer kraftige vindkast igjen, sier Andersen til VG.