Ekstremværet Aina er over

Aina har rast fra seg, og ekstremværet er over for Vestlandets del. Nå er det Nord-Norges tur.

Ekstremværet Aina bragte med seg sterk vind, store nedbørmengder og bølger på opp mot 11 meter. Hordaland og Rogaland fikk det tøffest.

På Twitter melder Meteorologisk institutt at Aina nå er ferdig med herjingene.

I Haugesund måtte julegranen på rådhusplassen si takk for seg etter en natt fylt av kraftige vindkast.

Tormod Øvretveit i Haugesunds tekniske etat sier til Hnytt at en av bardunene som holdt treet oppe, ga etter.

– Treet er kun ødelagt helt nederst og vil bli satt opp igjen, sier Øvretveit til Hnytt.

Fredag morgen var syv fergesamband i Hordaland, ett i Rogaland og ett i Sogn og Fjordane innstilt som følge av dårlig vær. I tillegg var det redusert kapasitet på to fergesamband i Rogaland.

TATT AV VINDEN: Slik så det ut etter at ekstremværet Aina meide ned julegranen. Foto: Tor Andre Johannessen

DU GRØNNE, LIGGENDE TRE: Julegranen på rådhusplassen i Haugesund måtte takke for seg etter nattens herjinger. Foto: Tor Andre Johannessen

Brannvesenet måtte trekke på land

Brannvesenet i Hordaland måtte i løpet av natten rykke ut til Tofterøy i Sund kommune.

– En person hadde problem med to skøyter på Tofterøy. Han ba om assistanse med noen pomper klokka 03:22 fordi han ikke klarte å holde vannet ute. Brannvesenet på Sotra kjørte ut og assisterte ham helt til de måtte trekke ut på grunn av uværet rundt klokka 04:30, opplyser vakthavende ved 110-sentralen til VG.

Han opplyser om at situasjonen stort sett var udramatisk.

– Skøytene er gått ned begge to, men mannen er i trygg behold. Vi drar nok ut igjen i løpet av dagen dersom det roer seg for å se nærmere på situasjonen.

Det ligger en del vrakgods igjen inne i viken hvor båten gikk ned.

Utover denne hendelsen har brannvesenet i Hordaland ikke hatt mange værrelaterte utrykninger i løpet av natten.

På Twitter skriver brannvesenet at de ikke fikk lenset båtene, og at brannvesenet måtte trekke på land på grunn av egen sikkerhet.

Sør-Vest politidistrikt opplyser på sin twitterkonto om at to trær har blåst ned ved Malheim og Stord, samt at et veiskilt ved Stavanger har blitt vrengt som følge av uværet.

Seig vind i nord

Selv om ekstremværet nå er over på Vestlandet, blir situasjonen i Nord-Norge verre utover dagen.

Statsmeteorolog Vibeke Thiness opplyser til VG at det fremdeles er kraftig vind nord i landet, og at det ikke kommer til å gi seg med det første.

– I Nordland har de det ugreit. Der er det et lavtrykkssenter som ligger i stort sett samme posisjon neste døgnet. Vi venter en økning i områdene fra Bardufoss og nordover til Hammerfest, så her også kan vi forvente vindkast fra 20 til 25 meter per sekund.

Thiness forklarer at vinden kommer til å fortsette å herje i store deler av Nord-Norge frem til i morgen.

– Det skal ha roet seg innen i morgen, men det blir ikke vindstille. Stormkastene gir seg i kveld, så for vi kuling gjennom helga.

Flytrøbbel skaper ulemper

Bodø lufthavn måtte stenge på grunn av ruskeværet i går ettermiddag, men har nå åpnet igjen.

– Vi har enda en del kalkuleringer som må på plass, men det har begynt å normalisere seg. Akkurat nå er vi åpne, men med redusert flybevegelse, forteller Roger Henriksen, operativ sjef Bodø lufthavn til VG.

Stengingen av Bodø lufthavn skapte også problemer for andre flyplasser i nord.

– Bodø er en hub for lufthavner i Lofoten og Helgeland, så når vi stenger blir de flyplassene også påvirket. En rekke fly, både innlands- og utenlandsreiser har blitt kansellert som følger av uværet.

Henriksen forklarer at været har ført til en hektisk natt på flyplassen.

– Fulle hoteller i byen førte til at om lag 40 til 50 passasjerer måtte overnatte på flyplassen. Vi stilte med tepper og utvidede åpningstider, i tillegg at privatpersoner stilte opp og tilbød husly.