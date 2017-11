Eksplosjon i gjenvinningsanlegg på Toten

To personer er savnet og to er sendt til sykehus etter at det eksploderte i et gjennvinninganlegg på Toten fredag morgen.

Ifølge brannvesenet brenner det kraftig etter at det eksploderte i en støpejernskjele på et gjennvinningsanlegget Metallco Aluminium på Eina på Toten.

Det brenner fortsatt kraftig på stedet, men det skal ikke være spredningsfare. Det er brannfolk fra flere kommuner på stedet og røykdykkere har vært inne i bygningen, opplyser vaktleder Ole G. Stenbrenden i 110 Innlandet til VG.

– To personer er savnet er savnet, og to er sendt til sykehus. Personene var på jobb da det eksploderte, sier operasjonsleder Marianne Brun i Innlandet politidistrikt til VG.

Politiet kjenner ikke skadeomfanget for de to som er sendt til sykehus.

– Nødetatene er på stedet og prøver å få kontroll på brannen. Det jobbes iherdig med redningsarbeid, men det er vanskelig fordi det er svært varmt, sier Brun.

Riksvei 4 er stengt forbi stedet. Ifølge politiet vil en skole i nærheten, Thune skole, også være stengt fredag.