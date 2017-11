Eksplosjon i gjenvinningsanlegg på Toten - to savnet

EINA/OSLO (VG) To personer er savnet og to er sendt til sykehus etter at det eksploderte i et gjenvinninganlegg på Toten fredag morgen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Fredag formiddag brenner det fortsatt etter at det eksploderte i en støpejernskjele hos gjenvinningsanlegget Metallco Aluminium på Eina på Toten.

«Brannen er kraftig redusert men det brenner fortsatt i indre kjerne av bygget. Det prioriteres å få kjølt ned bygget. Søk etter de to savnede vil starte så snart det er mulig å ta seg inn i bygget», skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Det var fire personer på jobb da eksplosjonen skjedd. To er savnet og to er skadet.

–Det har pågått slukningsarbeid her i morgentimene. Kriminalteknikere fra politiet har kommet til stedet og er nå i ferd med å få oversikt. Per nå er status at brannvesenet kommer til å ta seg inn i bygget og begynne å flytte på gjenstander, sier innsatsleder Steinar Lien.

–Hva er sjansen for å finne noen av de savnede i live?

–Det var en eksplosjon klokken litt over seks og de leter fortsatt, så ja…

Politiet ble varslet om eksplosjonen klokken 06.20 fredag morgen. Brannfolk fra flere kommuner har bidratt i sluknings- og redningsarbeidet og røykdykkere har vært inne i bygningen, opplyser vaktleder Ole G. Stenbrenden i 110 Innlandet til VG.

Stenbrenden opplyser at det er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter fordi det er fare for flere eksplosjoner.

– Det brenner fortsatt i den indre kjernen, og første prioritet nå er å komme oss inn og få avkjølt området slik at vi kan lete etter de savnede, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til VG i 09.30-tiden.

– Det er mye gass og brennbart materiale som er lagret der inne, så vi opprettholder sikkerhetssonen inntil videre, sier Teigen.

Høy temperatur



Line Fuglehaug i Sykehuset Innlandet opplyser at den ene personen er lagt inn på sykehuset i Gjøvik med lettere skader.

– Den andre blir overført til Ullevål sykehus. Tilstanden er stabil, sier Fuglehaug.

BRANNEN REDUSERT: Fredag formiddag brenner det forsatt i lokalene til Metallco Aluminium på Eina. Foto: FRODE HANSEN , VG

Nødetatene er fremdeles på stedet.

– Det jobbes iherdig med redningsarbeid, men det er vanskelig fordi det er svært varmt, sier Brun.

Riksvei 4 er stengt forbi stedet. Politiet har evakuert seks bolighus og Thune skole som ligger i nærheten.

Naboer våknet av smell

Randi Erfjord, som er bosatt på Kolbu i nabokommunen Østre Toten, våknet fredag morgen av et kraftig smell.

– Jeg lå våken da jeg plutselig kjente at hele huset ristet. Senga beveget seg og det knaket i hele huset, forteller 31-åringen til VG.

På tross av at Erfjord bor nesten en mil unna Metallco Aluminium forteller hun at flere av naboene også merket eksplosjonen.

– Da vi kunne kjenne smellet så langt unna må det ha vært en ganske kraftig eksplosjon, sier hun.

STORE SKADER: Lokalene til Metallco Aluminium er totalskadet etter brannen. Foto: Frode Hansen , VG

Geir Vethe, som er nær nabo av Metallco Aluminium forteller at han også våknet av et smell fredag morgen.

– Det var vel rundt klokken 06.20 cirka. Da sto jeg opp og ringte alarmsentralen, men brannen var allerede meldt inn. Vi fikk beskjed om å evakuere, forteller Vethe til VG.

Naboen forteller at han så brannen da han kjørte til jobben på Raufoss.

– Bygningen var overtent, men ellers vet jeg lite om brannen, forteller han.

Bedriften het tidligere Toten Metall. Den lager støpelegeringer av skrapmetall og benytter to gassfyrte smelteovner med kapasitet på 15 tonn hver i produksjonen. I alt skal det være 21 ansatte ved bedriften, skriver Oppland Arbeiderblad.