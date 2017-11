To nye regioner får eget dyrepoliti

Det blir opprettet eget dyrepoliti i både Hordaland og Sogn og Fjordane, og i Oppland og Hedmark. Dermed er det til sammen fem regioner med dyrepoliti i landet.

Fra før har både Østfold, Rogaland og Trøndelag egne politienheter som etterforsker kriminalitet mot dyr, og forbereder slike saker overfor domstolene.

Etter at Høyre, Frp, Venstre og KrF i forhandlingene om statsbudsjettet for 2018 ble enige om at det skal opprettes to nye dyrepolitienheter, er det klart at valget falt på politidistriktene Vest og Innlandet.

– Dette er en stor seier for Vestlandet. Frp ønsker et landsdekkende dyrepoliti og tar nå enda et skritt på veien ved å opprette en egen dyreenhet på Vestlandet. Tryggheten for dyrene og dyreeiere på Vestlandet blir nå sterkere enn noen gang tidligere, sier Frps Helge André Njåstad.

Også i Høyre og Venstre er man godt fornøyd med opprettelsen av de nye enhetene.

– Vi vet at det erfaringsmessig er kort vei fra mishandling av dyr til mishandling av mennesker. Derfor kan dyrepolitiet også hindre annen kriminalitet, sier Peter Christian Frølich (H).

– Venstre kjemper for dyrevelferd i Norge. Derfor var det viktig for oss å sørge for at flere deler av landet fikk dyrepoliti, sier Sondre Hansmark, leder for Unge Venstre.