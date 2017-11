Verdens høyeste katt meldt savnet

Arcturus (2) og tre andre katter er savnet. Finnerlønn: 100.000 dollar.

For to måneder siden fikk kattene Arcturus Aldebaran Powers og Cygnus Regulus Powers hver sin plass i prestisjetunge Guinness rekordbok for 2018.

Nå er de begge kattene savnet etter at hjemmet deres i Michigan i USA brant ned søndag, skriver Washington Post og flere andre medier. Også to andre katter er savnet.

Ekteparet Lauren og Will Powers, som eier alle de fire kattene, har nå utlovet en dusør på 25.000 dollar – drøyt 200.000 kroner – for hver katt som finnes i live.

Mer om kattene: Arcturus kan stå ved bordet og spise

Selv kom ekteparet fra den voldsomme brannen uten skader, men ingen av de fire kattene har ennå blitt observert. Ifølge AP har matfar Will forklart at de åpnet flere dører på vei ut av huset, i håp om at kattene ville ta seg ut på egenhånd.

Også Norge har kjendiskatter, slik som denne YouTube-giganten:

Dersom kattene blir funnet, vil finnerlønnen utbetales i bitcoins, altså en digital valuta, skriver Washington Post.

Arcturus Aldebaran er med sine 48,4 centimeter verdens høyeste huskatt, mens Cygnus Regulus har verdens lengste huskatt-hale. Den måler 44,66 centimeter.

Kattene er ifølge ekteparet svært nære hverandre. De leker, jager og steller hverandre, og sover tett omslynget.

Kjendisdyr: Lionel Messis hund vekker oppsikt

Lauren og Will søkte om verdensrekordene for å få oppmerksomhet rundt kattesenteret de driver sammen. De har tidligere fortalt at besøkende får tilbud om å ta selfies med de to verdensrekordholderne, mot at de donerer penger til senteret.

Arcturus er for øvrig av rasen Savannah, mens Cygnus er av rasen Maine Coon.