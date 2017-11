Skremt hest reddet av brannvesenet

Brannvesenet på Hurum rykket ut til et uvanlig oppdrag torsdag ettermiddag.

De hadde fått melding om en hest som ble skremt ut av innhegningen sin, og satt fast mellom flere trær.

Hesten hadde sklidd og falt. Den klarte ikke komme seg opp for egen maskin.

– Den flere hundre kilo tunge hesten ble liggende mellom flere trær og en stor Steinhaug. Noe som gjorde det vanskelig for henne å kunne komme opp på egen hånd, skriver brannvesenet selv på Facebook.

Mannskapet var lenge usikre på hvordan de skulle få hesten opp, som for øvrig heter Bente.

De ringte kollegene hos brannvesenet i Sandefjord, som har god kompetanse med løfting av tunge ting.

– Vi forklarte hvordan hesten lå, og fikk gode tips til hvordan vi skulle få Bente opp, skriver de.

FORNØYD: Alt skal nå stå bra til med Bente. Foto: Edgar Dehli

Løsningen ble en redningstropp festet rundt Bente. Brannvesenet trakk henne unna trærne med vinsj, og brukte løfteputer for å gi hesten nok rom til å kunne snu seg på magen, og reise seg opp.

– Oppdraget tok over to timer, og krevde en god del fra både hesten og brannmannskapet, skriver de videre.

Hesten kom fra det uten skader, men var utmattet da alt var over. Heldigvis kunne en veterinær sørge for å gi Bente intravenøst, og eieren sørget for mat.

Til slutt ble Bente tatt med til en varm stall, og ut fra bildene å tyde har hun det bra.