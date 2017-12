Så farlig er julematen for kjæledyret

For mange er desember tiden der vi fråtser i deilig julemat og søtsaker. Men for kjæledyrene kan denne maten være direkte dødelig.

Julen er tiden der man samler familien for å utveksle gaver og tilbringe tid sammen. Men også en tid der vi unner oss litt ekstra. Skåler fylt til randen med sjokolade og marsipan i påvente av den store julemiddagen med pinnekjøtt, ribbe eller kanskje kulkun.

Men samtidig er det en stor del av norske husstander som har kjæledyr. Flere av de matvarene vi mennesker nyter i julen – kan være direkte farlig for kjæledyret ditt.

KJÆLEDYR: Selv om vi mennesker skal nye god mat i julen, er det viktig å passe på at kjæledyrene ikke får i seg noe av dette. Foto: JAN PETTER LYNAU/VG.

Ingelin Bolkesjø er veterinær ved AniCura Dyreklinikk i Sandvika. Hun kan bekrefte at hun ofte behandler kjæledyr som har fått i seg farlig mat i julen.

– Det kan for eksempel være pinnekjøtt. Alle typer bein som er kokt eller har vært i ovnen er farlig for dyr fordi det blir sprøtt og splinter lett. Da kan det lage hull i mage og tarm på dyret, forklarer hun.

EKSPERT: Veterinær Ingelin Bolkesjø forteller at det er en rekke typer mat som er farlig for kjæledyr. Foto: PRIVAT

Bein og knokler kan gjøre stor skade på alle dyr. Men Bolkesjø er klar på at de fleste tilfeller av kjæledyr som har fått i seg noe de burde gjelder hunder, fordi hunder i motsetning til de fleste andre kjæledyr er langt raskere til å sluke mat som for eksempel havner på gulvet.

– Sjokolade er også giftig for alle dyr. De første symptomene er oppkast og diaré. Men det kan også gi symptomer som skjelving, sjangling og at dyrets kropp går i sjokktilstand, sier hun.

Hold dyrene unna løk og nøtter

Bolkesjø forteller at hun har sett flere tilfeller på at hunder har fått i seg sjokolade som henger som pynt på juletrær. En fellesnevner for tilfellene på denne tiden er at mat ofte er lettere tilgjengelig for dyrene.

I tillegg til bein og sjokolade er også løk og nøtter giftig for alle dyr.

Veterinæren mener at julen er en tid der det er spesielt viktig å følge med på hva kjæledyret gjør. Det enkleste rådet er å sette mat- og godteskåler i en høyde som ikke dyrene kan nå.

JULEMIDDAG: Hunder er raske til å sluke mat som havner på gulvet under julemiddagen. Veterinæren tipser om å holde et spesielt godt øye med barna. Foto: KRISTER SØRBØ / VG

– Hvis du skal ut av huset, bør du rydde vekk maten. I tillegg må man være påpasselig med barn, som har lett for å miste mat ned på gulvet så kjæledyret får tilgang til det, sier Bolkesjø.

Hvis du ser at kjæledyret ditt får i seg noe det ikke burde, er det viktig å kontakte veterinær raskest mulig. Flere klinikker har døgnvakt også i julen.

Kan gi nyresvikt

The Royal Veterinary College i England er blant instituttene som advarer dyreeiere i julen. Også de peker de farene ved at hunder kan få i seg sjokolade, søtsaker og bein fra julematen.

FARLIG: Julematen kan være farlig for både hunder og katter. Men det er hundene som er raskest til å sluke ting de ikke burde, mener veterinæren. Foto: JAN OVIND / VG.

Blant annet kan den søte frukten i enkelte kaker og paier føre til nyresvikt for hundene. Instituttet har gjennomført en stor studie på hunder som har blitt forgiftet av mat de ikke burde ha fått i seg.

Her kommer det frem at julen er den perioden det var mest vanlig for hundeeiere å måtte reise til veterinæren med hunden sin. Faktisk viste undersøkelsen at det var hele fire og en halv gang mer sannsynlig at dette skjedde i julen enn resten av året.