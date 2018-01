Katten Nokki savnet i Skjåk - dukket opp i Ålesund

Etter nesten et halvt år på rømmen dukket katten Nokki opp hele 128 kilometer i luftlinje hjemmefra.

For to og et halvt år siden ble katten Nokki, og søsteren Missi, hentet fra Ålesund til Skjåk. Det var sønnen i huset, Simen som hadde vært på besøk på de kanter, og fått med seg to nye familiemedlemmer hjem. Da var de to søstrene to nøster av noen kattunger på tre måneder. Men hjemlengselen satt kanskje i, for det var nettopp like ved Ålesund Nokki havnet etter et drøyt halvt år på rømmen.

Matmor Liv Eva Preststulen forteller til avisen Fjuken, som først omtalte saken, at katten forsvant midt i slåtten.

Familien trodde katten hadde blitt tatt av slåmaskinen.

Til VG forteller Liv Eva at hun etter hvert tenkte at det var reven, eller ørnen som hadde vært på ferde. Familien bor litt utenfor allfarvei, så det var mer sannsynlig enn at Nokki hadde blitt påkjørt, resonnerte matmor.

Heldigvis stemte hverken den ene eller den andre teorien.

For en dag da hun var på jobb ringte telefonen. Liv Eva pleier ikke ta telefonen på jobb, men da hun så det var fra Ålesund Dyreklinikk, tok hun den.

«Har du en katt som heter Nokki?» spurte stemmen.

– Jeg ble både glad og overrasket

Det var en familie i Skodje, et par mil øst for Ålesund, som hadde funnet katten. Den hadde vært i fin form. Etter å ha lett etter eierne og spurt på Facebook om noen savnet en katt uten å få svar, tok de katten med til dyreklinikken.

TRYGT HJEM: Sønnen Simen fikk i oppdrag å hente katten hjem slik at katt og eier kunne være sammen til jul.

Katten var chippet og på Dyreklinikken ble den identifisert med navn og telefonnummer til eierne.

Igjen var det sønnen Simen som måtte dra til Ålesund. I luftlinje er det 12 mil, men Prestulen forteller at skal du ta beina fatt er det minst 20 mil.

– Jeg tror ikke Nokki har gått den lenge veien.

– Hva tror du har skjedd da?

– Siden hun ikke snakker et språk jeg forstår, blir det selvfølgelig spekulasjoner, men jeg tror nok hun har fått skyss med en bil.

– Blitt stjålet?

– Nei, men kanskje har hun hoppet på en lastebil eller noe slikt.

Teorier om at Nokki ville «hjem» til fødestedet sitt i Ålesund har ikke Liv Eva Preststulen større tro på. Nokki og søsteren Missi var ikke gamle jentene da de kom til sitt nye hjem. Etter litt søsterkrangling, umiddelbart etter gjenforeningen, er de igjen perlevenner.

– Men jeg merker hun har sultet det halvåret hun har vært borte, sier matmor.

– Hun spiser alt hun kommer over, og slik var hun ikke før.

Dagene etter hjemkomsten var familien litt redd for å slippe Nokki - ville hun ut og haike igjen? Heldigvis ser det ut som den lysten har gitt seg. Nå har Nokki blitt en hjemmekatt.