Hvalross på overraskelsebesøk på Senja

Lørdag morgen fikk hotellet Hamn på Senja en ny og høyst uventet gjest: En stor hvalross hadde hoppet opp og lagt seg til å sove på brygga.

– Jeg har ikke akkurat spurt hva den gjør der, men det er mulig den har svømt langt og trenger å slappe av, sier Esten Skullerud til VG.

Han er aktivitetsleder ved hotellet som ligger helt ytterst på øya Senja i Troms. Skullerud var blant de første som oppdaget den nye gjesten, som fremdeles ligger på samme sted lørdag kveld.

– Vi oppdaget den rundt klokken ni i dag tidlig. Det så ut som en klump, og jeg trodde først at noen hadde lagt igjen noe utstyr til å reparere brygga, forteller han.

Mange skuelystne

– Det er en god del gjester her nå, og alle sammen ble med ut for å se. Jeg tror nok de syntes dette var veldig spennende, sier aktivitetslederen.

Han legger til at de har vært nøye med å holde de mange skuelystne på god avstand, for å unngå at hvalrossen blir skremt.

– Den ligger rundt 50 meter fra utgangsdøra til hotellet, men den ser ikke ut til å bry seg noe særlig om oppmerksomheten, sier han.

Eva Pispi jobber som guide ved hotellet. Også hun synes dagen har vært ekstra interessant.

– Jeg har jobbet her i fire år, men jeg har aldri sett en hvalross før. Den er veldig stor, og det er veldig spennende å se på den, forteller hun.

Helt frisk

Pispi sier at de først ble redde for at den var syk, fordi den nesten ikke bevegde på seg.

Havforsker Tore Haug ved Havforskningsinstituttet kan imidlertid berolige henne:

– Den ligger bare og hviler. De er ganske dorske dyr når de først legger seg til slik på land, så her er det ingenting som tyder på at noe er galt, sier han.

Han sier at det ikke er helt uvanlig at enkelte av flokkdyrene tar seg en tur nedover Norskekysten.

– Denne hvalrossen ser ut som et ungdyr. Den er ikke et barn, men de ganske korte tennene tyder på at den ikke er gammel, forklarer han.

– Hold avstand

Hvalrossen ** Stillehavsbestanden av hvalross består av rundt 200.000 dyr. Atlanterhavsbestanden består av 20.000 - 30.000. ** I det nordøstlige Atlanterhavet finnes hvalross langs kysten av Øst-Grønland, Svalbard og Frans Josefs land og ned til det sørlige Barents- og Karahavet. ** Hvalrossen har to karakteristiske, store støttenner. Hos hanner kan disse bli over en meter lange og veie fem kilo. Kilde: Norsk Polarinstitutt

Aktivitetsleder Skullerud sier at den nye gjesten er svært velkommen til å bli værende inn i det nye året.

– Vi får håpe at den ikke blir skremt av fyrverkeriet i morgen kveld, sier han.

Havforsker Haug sier at løsningen i så fall er enkel.

– Da ruller den seg bare ut i sjøen igjen. Der er den skånet for alt av raketter, sier han.

Enn så lenge ber han folk holde god avstand til hvalrossen.

– Hvalrossen er ikke til å spøke med, og jeg fraråder folk å gå for nærme den. Den vil nok uansett reise videre snart. Da pleier vi å kunne følge reiseruten ganske nøye, fordi dyrene dukker opp i de ulike lokalavisene langs kysten, sier han.