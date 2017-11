Gir opp leting etter hund påkjørt av tog

En sort hund er savnet etter å ha blitt påkjørt av et tog et sted mellom Ski og Østfold tidligere i dag, melder politiet. Hunden er fortsatt savnet.

Klokka 10.20 i dag fikk politiet i Follo inn en melding fra en togfører om at en hund hadde blitt påkjørt av toget mellom Skotbu og Tomter, som ligger i henholdsvis Ski og Østfold.

Medievakt i Bane NOR, Harry Korslund, opplyser at banevakter fra driftsapparatet til Bane NOR har lett etter hunden i flere timer, men at letingen er avsluttet uten resultat.

– Banevaktene gjorde et tappert forsøk på å finne hunden, men måtte til slutt gi opp. Hadde det vært snø, ville det kanskje vært lettere å lete etter eventuelle blodspor i snøen, men vi har ingen gode sporingsforhold nå.

Operasjonsleder ved Follo politistasjon, Børge Løge, opplyser til VG at de selv ikke har deltatt i leteaksjonen.

– Vi er ferdige med saken, men la ut en melding på Twitter i tilfelle det er noen i området som savner en hund.

Togføreren som meldte inn hendelsen til politiet skal ikke ha sett hva slags hund det var, men politiet opplyser på Twitter at den er svart, har på seg refleks og muligens er en jakthund

Hunden er antakeligvis skadet, og både veterinærvakta i Indre Østfold, samt den lokale viltnemda har blitt informert om saken. Dersom man finner hunden oppfordrer politiet å sjekke om den har det bra, og eventuelt ta kontakt med politiet.

