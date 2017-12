Elg sprer frykt i Hamarøy - Bjarne (79) ble angrepet

Befolkningen i Presteid og Oppeid i Hamarøy får elg helt inn i egne hager. Nå er flere redde for å forlate husene sine.

Bjarne Nystad (79) fikk forrige lørdag et ukoselig møte med en av elgkuene, som sto og forsynte seg av bærbuskene i hagen hans.

– Den sto og spiste og ødela buskene, så jeg gikk ut for å jage den vekk. Dessverre ble hun ikke redd, og gikk istedet på meg. I et par sprang lå jeg borte på plenen, forteller 79-åringen, og sier at han både blødde og fikk løsnet noen tenner etter sammenstøtet.

Nystad forteller at han forsøkte å jage bort elgkua ved å kaste en metallskuffe etter den. Da fikk skogens konge nok.

Ramponerer hagen

I tillegg til tre elgkyr med unger, skal det også være en ensom okse omkring i nærområdet, mener Nystad.

– Den var sint, den kua. De tar med seg kalvene inn i hagen og ødelegger for tusenvis av kroner, sier Nystad.

Det var Avisa Nordland som først omtalte elgsituasjonen i Hamarøy.

Avisen skriver også at en 11-åring skal ha blitt jaget på vei hjem fra skolen ved tre ulike anledninger, og at Hamarøy kommune har mottatt en henvendelse om å bli kvitt dyrene. Forbipasserende biler skal ha vært redningen ved to av anledningene, den tredje gangen måtte han løpe hjem, skriver avisen.

– Foreldrene er redde

Nystad mener situasjonen er utålelig. Han forteller om flere episoder med elg som nærmest bor i hagen til naboene, og som går inn i folks garasjer.

– Alle foreldrene som har skolebarn, er redde. Elgen flytter seg jo ikke når man nærmer seg. Det skal ikke være sånn at man er redd for elg bare man går ute, sier han.

Ikke vurdert som aggressive



Skogmester for Hamarøy og Tysfjord, Per Arne Rahka, forteller at de første meldingene om nærgående elg kom i slutten av forrige uke.

– Det er snakk om tre kyr med hver sin kalv som spesielt siste uke har vært belastende. De har vært vanskelige å jage bort, og viltforvaltningen vurderer situasjonen, men foreløpig er ikke elgen vurdert som aggressiv, sier han.

Utelukker ikke å fjerne

Det foreligger enn så lenge ingen planer om å skyte elgene, men Rahka utelukker ikke at det kan bli mulig hvis dyrene blir aggressive. Han skjønner at det kan være ubehagelig for folk å møte elg på vei til butikken, men vektlegger at elgen ikke er farlig, så lenge man opptrer riktig.

– Det å gå ut og forsøke å løpe etter og jage bort elgen, er for eksempel ikke å anbefale, sier Rahka.

Rahka mener at situasjonen ikke skiller seg ut fra andre steder med sentrumsnær elg.

– Hovedårsaken til at elgen søker tettbygde strøk er tilgangen på mat og snacks de ikke får andre steder, sier han.

Både Rahka og lensmannen i Hamarøy kommune har hatt fortløpende vurderinger om elgsituasjonen denne uka, forteller skogmesteren.