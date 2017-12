Urovekkende tilstander oppdaget hos grisebønder i Rogaland

Leddbetennelser, halesår og bylleutvikling er blant de vanligere skadene hos griser på gårder i Rogaland.

Det viser inspeksjoner Mattilsynet har ført på en rekke gårder i Rogaland siden i vår. I november opprettet politiet en sak mot en gård i Time kommune i Rogaland, etter at over hundre griser ble funnet døde. Dette er ifølge Mattilsynet den verste saken i en serie med rystende forhold som har blitt avdekket.

– Mye av dette går på holdninger. Mange har for slett holdning til å ta vare på syke eller skadede dyr. Man sørger ikke for å gi dem nødvendig behandling, ta dem til side så de ikke blir plaget av andre, eller at de blir beskyttet. Det er ikke tilfredsstillende i det hele tatt, sier Odd Ivar Berget, avdelingssjef i Mattilsynet.

RYSTENDE: Flere av dyrene som ble funnet er i så dårlig tilstand at de må avlives på stedet. Foto: Mattilsynet

Dyretragedie

Da over 100 griser ble funnet døde på en gård i november ble det omtalt som en dyretragedie. Berget mener imidlertid at man ikke skal ha for høye krav til hva som utgjør en tragedie og hva som ikke gjør det.

– Det er sjelden man finner mange døde griser. Det er altså ikke vanlig med dyretragedier i den forstand at det er snakk om mange døde dyr. Men når dyr er syke og skadde sånn som vi har avdekket så er det tragedier for de enkelte dyrene.

Hva som skjer med dyrene i de enkelte tilfellene varierer, men ofte vedtar Mattilsynet at griser som blir funnet i dårlig tilstand blir avlivet.

– Da pålegger vi bøndene å gjøre det. Enten gjør de det på stedet, eller så blir det gjort siden. Noen ganger pålegger bøndene å gi grisene veterinærbehandling. Da må de sende inn dokumentasjon på at det blir gjort.

Problem med kjøttindustrien

Siri Martinsen, veterinær og leder i dyrevernsorganisasjonen NOAH, mener dette er å forvente når man har industriell kjøttindustri sånn som i dag.

– Det er klart at det er forferdelig for dyrene. Det er bra at det kommer frem, og at Mattilsynet gjør grundige tilsyn, men man må se helheten. Når man setter dyr i en så sårbar situasjon at de har minimalt med mulighet for å kontrollere sin egen situasjon er veien fra produksjon til vanskjøtsel liten.

Martinsen er tydelig på hva hun mener bør gjøres i situasjoner der dyr har blitt for dårlig behandlet.

– Mattilsynet bør politianmelde stedene der dyr helt tydelig er syke og skadde, og ikke har blitt tatt tilstrekkelig vare på. Dette er viktig for å få rettspraksis på området, slik at det blir lettere å hindre dette i fremtiden.

Blir ikke til mat

Berget fra Mattilsynet påpeker at samtidig som det ikke er greit at dyr blir syke og skadd, er det liten risiko for at de ender opp på tallerken til det norske folk.

– Griser som er for syke eller skadde kommer aldri til slakteriet, fordi dyretransportørene ikke ville tatt de med dit. Dersom de mot formodning skulle kommet til slakteriet ville en kjøttinspektør fra Mattilsynet plukket det opp før grisene blir slaktet.

Norsvin er et samvirkeforetak som er eid av norske svineprodusenter. Olav-Eik Nes, administrerende direktør i Norsvin, er sjokkert over Mattilsynets funn.

–Vi tar stor avstand fra den type drift som nå er avdekket. Vi har kurs med fokus på dyrevelferd og har hatt fokus på det i mange år. Men det er ikke nok – siden noen produsenter ikke følger de retningslinjenen som kreves for god dyrevelferd. Vi kan ved ekstreme tilfeller så kan vi vurdere medlemskapet i Norsvin. Vi må fortsette å jobbe med at slik ikke skjer, sier han til VG.