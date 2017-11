Treåringen fikk flere dype hundebitt – fortsatt på sykehus

Den tre år gamle gutten ble påført flere bitt av hunden som hoppet inn i barnehagen i Skien fredag.

– Det er snakk om flere bitt, og det er dype bitt. Det er ikke rart om det er fare for infeksjoner. Gutten er fortsatt innlagt på sykehus, sier etterforskningsleder Liv Berit Nesland i Sør-Øst politidistrikt, Telemark til VG.

Det ble lørdag gjennomført flere avhør i saken, blant annet ble hundens eier avhørt. Eieren holder til i barnehagens nærmiljø.

– Det er bare snakk om at en hund har hoppet over gjerdet og inn i barnehagen, sier hun.

Hundens skjebne til bli avgjort i neste uke. Den er nå i politiets beslag og satt på kennel.

– Overrasket

Blant folk som er kjent med hunderasen saarloos wolfhond kommer angrepet i Skien som en overraskelse.

– Jeg er forundret over at en saarloos har gått til angrep på et menneske. Vi har fire slike i familien, sier Steffen Martinsen (46).

SAARLOOS-EIER: Steffen Martinsen fra Stange i Hedmark eier fire saarloos-hunder, og er overrasket over at en slik hun har angrepet barn. Foto: Privat

Han er webansvarlig for nettsiden for den nederlandske hunderasen saarsloos wolfhond, som opprinnelig ble dannet ved å pare ulv og schäfer, derav navnet wolfhond – ulvehund.

Røsket hunden bort

Fredag angrep en stor ulvehund – av politiet beskrevet som en saarloos wolfhond – barn i Maurtua barnehage i Skien. Hunden hoppet over gjerdet i barnehagen, og saarloosen angrep en treåring. Ansatte i barnehagen kom til og fikk røsket hunden unna. Gutten ble brakt til Sykehuset Telemark for operasjon fredag kveld, og der beskrives skadene som moderate.

Politiet i Skien startet lørdag avhør i saken:

– Etterforskningen pågår gjennom helgen, og vi gjør avhør av både ansatte og eierne av hunden. Til uken vil en jurist avgjøre hundens skjebne, når vi har tilstrekkelig grunnlag, sier operasjonsleder Ole Jørgen Lund til VG lørdag.

HOPPET OVER GJERDET: Den store ulvelignende hunden hoppet over gjerdet i Maurtua barnehage og angrep treåringen. Foto: Privat

Vokst opp med saarloos

– Vi har en gutt i familien, som riktignok er 12 år nå, men han har vokst opp med saarloosene våre, og vi har aldri hatt noen problemer, sier Martinsen.

På 1920-tallet ble denne hundetypen avlet fram i Nederland av en schäfer og en ulv, og gitt navnet wolfhond – ulvehund.

– Men siden har ulveelementet i hunderasen blitt mer og mer utvannet – i dag er det kanskje bare noen prosent ulvegener igjen i de fleste saarlooser. Du ser det litt på utseende kanskje, og litt på at den er ganske sky. Men likevel kan det være grener av avl som har fokusert mer på ulveegenskapene, sier han.

Ikke angrepsgen

Han beskriver hundetypen som nokså dårlig egnet som politi- eller vakthund, fordi den er svært lite angrepsvillig, men mest opptatt av å holde seg til flokken sin. Og familien den bor hos, blir gjerne regnet som en del av flokken, sier han.

– Den vil trives best i landlige omgivelser, og de fleste som har saarloos, bor ganske landlig til. Ingen jeg kjenner i det lille saarloos-miljøet i Norge, kjenner til hvem eieren til denne hunden i Skien er, sier Martinsen.