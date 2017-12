Slik hjelper du hunden din gjennom nyttårsaften

Hundeeiere sin verste dag er rett rundt hjørnet, nemlig nyttårsaften. Mange hunder skremmes av de høye lydene og lysglimtene fra fyrverkeriet.

– Hunder reagerer veldig forskjellig – noen blir paniske, mens andre går og gjemmer seg, forklarer Linn Mari Storengen til VG.

Storengen er postdoktor i sports- og familiedyrmedisin på veterinærhøgskolen, og har forsket på temaet. Hun har, sammen med Frode Lingaas, undersøkt hvorvidt hunder blir påvirket av lyd. Studien viser at omtrent 23 prosent av hundene i undersøkelsen var redd for høye lyder, som gjør lydfølsomhet til en av de vanligste atferdsproblemene til «menneskets beste venn».

Naturlig reaksjon

Fyrverkeri pekte seg spesielt ut i undersøkelsen. Hun forklarer at frykten oftest kommer til uttrykk ved at hundene blir rastløse, peser, er urolige og bjeffer.

FORSKET PÅ HUNDER: Linn Mari Storengen har forsket på hunder som er sensitive for lyder. Foto: NMBU

– Det er en naturlig reaksjon å bli skremt av høye, akutte lyder. Det er flere komponenter som spiller inn, men at en hund blir redd for fyrverkeri, er en blanding av arv og miljø, sier Storengen.

Den norske studien viser at det var store forskjeller blant hunderasene om hvor redde de var for lyder.

Norsk buhund, irish soft coated wheaten terrier og italiensk vannhund var rasene som ble mest redd av fyrverkeri i studien.

– I en studie, som inkluderte over 5000 hunder fordelt på 17 raser, så vi store forskjeller mellom rasene. Derfor er det også grunnlag til å tro at det er delvis genetisk, forklarer Storengen.

IKKE LA HUNDEN VÆRE ALENE: Ekspertene mener at man ikke kan la hunden være alene på nyttårsaften. Det er viktig at eieren er til stede som støtte. Foto: Aaron Favila/ , AP

Viktig å begynne tidlig

– Hvis man begynner å forberede seg nå, bare et par dager før nyttårsaften, er man litt sent ute, sier Åshild Roaldset, klinikksjef på universitetssykehuset, til VG.

– Da er mitt beste tips å reise bort.

Hun mener at man burde starte allerede i januar å forberede hunder på den siste dagen i året.

– Det finnes et treningsprogram hvor man begynner å tilvenne hunden lydene slik at de blir ufarliggjort, også belønner man hunden, sier klinikksjefen.

Likevel er det flere grep du kan gjøre for at hunden din skal møte det nye året i bedre humør. Roaldset tipser om å lage en kosekrok hvor hunden føler seg trygg.

– Gjerne i et lyd- og lystett rom så hunden blir minst mulig eksponert for fyrverkeriet, forsetter hun.

KAN FÅ VARIGE MÉN: Hunder som er redd fyrverkeri kan få mentale påkjenninger som varer livet ut, sier veterinær. Foto: Sara Johannessen/ , VG

– Ikke vær altfor trøstende

Roaldset poengterer at det er viktig å ikke la hunden være alene på nyttårsaften.

– Man skal kanskje ikke være altfor trøstende, men man skal vise at man selv ikke er redd og beholde roen. Det kan også være en fordel og avlede hunden med leker og godbiter, sier hun.

Man burde også passe på at hunden har gått en lang tur og har spist slik at den er sliten og mett når kvelden kommer.

– Gå en lang tur på dagen når det ikke er fyrverkeri slik at hunden får luktet, løpt og gjort fra seg. Gjerne gi tryptofanrike måltid med pasta og ris hvis hunden tåler det, for det har beroligende effekt.

En siste utvei er å kontakte veterinær for å få medisiner til hunden.

– Hvis man trenger medisiner, må man kontakte veterinær. Dette bør helst gjøres i god tid før nyttårsaften, men det er ikke for sent enda. Men man må forvente at det kan bli dyrt nå som det er helge- og helligdagstillegg, påpeker hun.

– Noen får dødsangst

Hunder reagerer veldig forskjellige når de føler frykt for fyrverkeri. Hundene som er verst rammet av fobien, kan komme til å skade seg selv.

– Noen hunder reagerer så sterkt at de får dødsangst og kan skade seg selv. Vi har fått inn noen tilfeller av dette på tidligere nyttårsaftener. En ting er skadene de har gitt seg selv, men det verste er nok den mentale påkjenningen. Hunden kan få varige mén av det, og blir mer sensitiv for andre lyder også, slik at det blir et problem hele året, forteller Roaldset, og oppfordrer alle til å ta forholdsregler på nyttårsaften.

– Det er et dyrevelferdsproblem og være engstelig og redd. Det tar vi på alvor, og det må hundeeierne også gjøre, avslutter Roaldset.