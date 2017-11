Oppretter politisak etter funn av døde griser

På fredag fant Mattilsynet flere døde griser under inspeksjon på en gård i Rogaland da. Nå har politiet opprettet sak.

En varselmelding fra et slakteri førte sist fredag til at Mattilsynet besøkte en gård i Time kommune i Rogaland. På mandag var politiet med Mattilsynet til gården. Rogaland politidistrikt bekrefter overfor VG at det blir opprettet en sak.

–Det er snakk om et mulig brudd på dyrevelferdsloven, og det er én siktet i saken, forteller Åslaug Høgemark fra Rogaland politidistrikt.

Ifølge politiet og Mattilsynet ble det blant annet funnet flere døde dyr på gården, men det er ikke klart hvor mange det er snakk om. Mattilsynet omtalte saken som en dyretragedie.

Dyrevelferdsloven har en strafferamme på tre år for grov overtredelse, men Høgemark vil ikke si noe om eventuell straff i den aktuelle saken.

–Vi er helt i starten av etterforskningen, vi må se an alvorlighetsgraden i saken før vi kan si noe om det.

Håper på streng straff

Veterinær og leder i dyrevernsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, mener at det i denne saken er snakk om et grovt brudd på dyrevelferdsloven, og håper derfor at politiet setter en høy strafferamme dersom saken kommer til retten.

– Det vi har sett i flere saker som omhandler dyrevelferdsloven er at selv om sakene kommer til retten så har man altfor lave strafferammer når det kommer til overtredelse av dyrevelferdsloven. Den informasjonen vi har fått fra Mattilsynet gjennom media per nå tilsier at dette er en stor sak. Det er absolutt dette dyrevelferdsloven mener med grov overtredelse.

