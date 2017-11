Hest funnet død med avskåret øre

Hesten Toa ble funnet død med et manglende øre. Nå konkluderer en obduksjonsrapport med at øret ble skåret av mens hesten var i live.

27. oktober i år fant Ole Morten Vegusdal hesten sin, Toa, død ved gården sin i Birkenes i Aust-Agder. Hesten manglet et øre, og Vegusdal fryktet det verste.

– Jeg mistenkte at det hadde skjedd noe kriminelt og at øret var skåret av med kniv, så jeg tok med hesten til en lokalveterinær som bekreftet dette. Da jeg fikk det bekreftet tok jeg kontakt med politiet.

Mattilsynet rekvirerte en obduksjon fra veterinærinstituttet i Oslo. I rapporten fra instituttet kommer det frem at hesten døde av en tarmbetennelse, og at øret hadde blitt skåret av mens hesten fremdeles var i live.

Tror det kan være satanister som står bak

Etter at NRK omtalte saken i oktober ble Vegusdal oppringt av en annen hesteeier i området. Den andre hesteeieren fortalte at han også hadde funnet hesten sin død med et manglende øre. Vegusdal frykter derfor at det kan være satanister som står bak.

–Det er forferdelig merkelig det her. Jeg har sjekket litt rundt på nettet, og sett at det er forskjellige miljøer som bruker dyrekroppsdeler og blod til okkulte ritualer.

Lensmannen i nabokommunen, Lillesand, Jorunn Hæstad, sier at saken er under etterforskning, men at de så langt ikke har noen mistenkte.

– Vi har veldig lite opplysninger i saken. Vi ønsker at folk tar kontakt dersom de har sett eller hørt noe, sier hun til VG.

Vegusdal er vet at politiet ikke har mye å gå på, mer er likevel optimistisk

– Her er det noen som vet noe, og jeg anser det ikke som usannsynlig at det dukker opp tips etterhvert. Jeg håper vi får tatt disse folkene, for det skaper mye utrygghet blant hestefolk.

