Fant død delfin i Oslofjorden

Lars Bjergene var ute for å trekke garn med faren sin da de fikk øye på noe som fløt i vannoverflaten.

–Vi pleier å sette garn hver dag i jula, men jeg har aldri sett et stort pattedyr før. Det er jo litt trist at første gang jeg ser en delfin så er den død, sier Lars Bjergene til VG.

Han og faren, Jon Olav Bjergene, var onsdag på tur for å trekke garn i Bunnefjorden, som er en del av Oslofjorden. Garnene hadde blitt satt kvelden før. Da de hadde trukket ett, og var på vei til et annet, fikke de øye på noe som fløt i havoverflaten.

– Vi så at det var et dyr, men trodde først det var en sel eller en nise. Da vi kom nærmere så vi at det var en død delfinsom lå og fløt i vannoverflaten.

Ifølge biolog og informasjonskonsulent i i Foreningen Våre Rovdyr, Viggo Ree, er dette et uvanlig funn på mange måter. Selv om delfinen som ble funnet er en vanlig delfinart, er den temmelig uvanlig å se i Norge.

UVANLIG: Biolog Viggo Ree forteller at å finne en død delfin i Oslofjorden er nokså uvanlig. Foto: Lars Bjergene - , Privat

–Dette er en gulflankedelfin, en art som tidligere het vanlig delfin. Totalt er det kun gjort mellom 40 og 50 funn av denne arten i Norge gjennom tidene, så det er ganske sjeldent, sier Ree til VG.

Han forteller at andre arter er vanligere å få øye på, men at det stort sett skjer på sommerhalvåret. Døde delfiner i Oslofjorden er heller ikke noe man ser ofte.

–Hva dyret kan ha dødd av, er umulig å si uten å undersøke det. At delfiner blir funnet døde er nokså uvanlig, sier han.