Dyretragedie avdekket i Rogaland

Mattilsynet gikk til umiddelbar aksjon da de ble varslet om at griser som var levert til slakt var i dårlig forfatning. På gården fant de svært mange døde dyr.

Mattilsynet opplyser at det er for tidlig å si hvor mange griser det er snakk om totalt, men betegner det som en stor dyretragedie.

– Det er snakk om svært mange døde dyr, men vi har ennå ikke full oversikt. Den viktigste jobben nå, å sikre dyra og å avvikle driften. Senere vil vi vurdere politianmeldelse, slik vi alltid gjør i alvorlige dyrevelferdssaker, sier avdelingssjef Odd-Ivar Berget i Mattilsynet.

Dyrene som er igjen vil enten bli avlivet eller sendt til slakting. Det er snakk om både smågris og slaktegris, melder tilsynet.

Ifølge Berget var det ansatte på et slakteri som fredag varslet Mattilsynet etter å ha reagert på at flere av dyrene var i svært dårlig forfatning. Samme ettermiddag rykket to inspektører ut til gården, som ligger i Time kommune i Rogaland. Der ble omfanget av tragedien avdekket.