Utvider tiltalen i Paul Simmons-saken: Drapsforsøk, bedragerier og voldtekt

De to kameratene som ifølge politiet har drept musikeren Paul Simmons (25), er også tiltalt for grovt bedrageri, grovt ransforsøk og drapsforsøk mot en annen mann.

Det var en lørdagskveld i februar 2015 at Lillestrøm-musikeren, mens han festet på rom 621 ved Comfort Hotel Børsparken i Oslo, fikk akutt behov for legehjelp og ble fraktet til Ullevål sykehus.

To dager senere ble Simmons erklært død, og rettsmedisinere var ifølge VGs opplysninger tydelige i sin konklusjon om årsaken: Musikeren fra Lillestrøm hadde fått i seg en «cocktail» med alkohol – og trolig heroin.

Risikerer forvaringsdom: Festen på rom 621 endte i dødsfall

Først i september i år tiltalte politiet to personer for det de mener var et utspekulert drap: Kameratene Marius Groth (37) fra Flekkerøy og Eirik Vad (35) fra Bergen forledet eller tvang ifølge tiltalen Simmons til å innta heroin. Deretter skal Vad ha nedkjølt musikeren med vann i minst to timer.

– Drapsforsøk måneden etter

Nå er tiltalen mot de to kameratene utvidet. Politiet mener å kunne bevise at Groth og Vad forledet Simmons til å overføre 766.000 kroner til Groth sin bankkonto ved å gi seg ut for å være hans forretningspartnere.

TILTALT: Eirik Vad (37) fra Bergen er dømt to ganger for bedrageri siden 2011. Foto: Privat

De skal også ha lyktes med å ta opp kredittlån på til sammen 70.000 kroner i Simmons' navn i månedene før hans dødsfall. Ifølge tiltalen, forsøkte de å ta opp et samlet lån på to millioner kroner.

I mars 2015, nøyaktig en måned etter Simmons dødsfall, skal kameratene også ha forsøkt å drepe en Oslo-mann ved å forlede han til å innta Xanor og Rivotril for så å kjøle han ned med vann og/eller is.

Mannen overlevde imidlertid fordi politiet brøt inn og avbrøt handlingen, ifølge tiltalen. De to skal også ha forsøkt å rane mannen for 500.000 kroner.

Groth nekter straffskyld på alle tiltalens punkter, opplyser hans forsvarer Hans Olav Bytingsvik til VG.

– Han stiller seg uforstående til at han skal ha vært involvert i noe drap eller drapsforsøk på noen som helst måte. Slik vi ser det, er det ikke grunnlag for noen slik tiltale, sier Bytingsvik.

Også Vad forstår lite av drapstiltalen, ifølge hans forsvarer Benedict de Vibe. 35-åringen erkjenner imidlertid de faktiske forholdene for de øvrige tiltalepunktene.

– Han stiller seg fullstendig uforstående til at det går an å ta ut tiltale for drap eller drapsforsøk, sier de Vibe til VG.

TILTALT: Marius Groth (35) fra Sørlandet er dømt 14 ganger for bedrageri og tyveri siden 2000 – samt familievold. Foto: Nils Bjåland

Tiltalt for voldtekt

Groth er i tillegg tiltalt for en voldtekt samme år. Ifølge tiltalen truet han kvinnen med ulike former for vold under voldtekten.

– Han er sjokkert over en slik påstand. Dette er dessuten en person han har kjent siden har var 18 år og hatt kontakt med siden, sier Bytingsvik.

Groth soner i øyeblikket fengselsstraff for en tidligere dom, mens Vad fredag ble varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett, etter at han ble ferdig med å sone straff for et tidligere straffbart forhold.

Simmons' mor lettet

Den unge musikeren fra Lillestrøm har blitt minnet på en egen side på Facebook, «Til minne om Paul Simmons», helt siden han døde under mistenkelige omstendigheter i februar 2015. Nær familie og venner har skrevet mange varme ord og tanker om 25-åringen, og delt bilder og videoer av ham.

– Moren og familien er lettet over å ha kommet et skritt videre. Det er en alvorlig tiltalebeslutning, det ser alle, sier familiens bistandsadvokat, Gunhild Lærum, til VG.

BISTÅR FAMILIEN: Bistandsadvokat Gunhild Lærum. Foto: Roger Neumann , VG

Bistandsadvokaten opplyser at moren er lettet over at tiltalepostene om drap og grovt bedrageri, som gjelder hennes sønn, er identisk med hva hun selv fortalte politiet da hun anmeldte saken.

– Hun opplever at hun har blitt trodd av øverste politimyndighet, sier Lærum.

Straffesaken er en såkalt fristsak, noe som betyr at rettssaken berammes i domstolen innenfor en gitt frist.

– Familien er glad for å få fremdrift i saken, sier Lærum.