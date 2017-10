Uenighet i drapssak: Er dette samme genser?

TRONDHEIM TINGHUS (VG) Mens statsadvokaten mener ullgenseren har krympet i vask, hevder forsvaret bestemt at det er snakk om to ulike gensere.

– Men hvorfor er dette så viktig for saken?

– Det vil komme tydelig frem senere i rettssaken, men vi mener tiltalte har dratt hjem etter drapet og på et tidspunkt vasket ullgenseren han har hatt på seg, på altfor høy varme, sier statsadvokat Per Morten Schjetne til VG.

Mandag begynte Schjetne på opplesningen av et utvalg av 113 sider med politiavhør av den drapstiltalte 27-åringen, som ikke har ønsket å avgi forklaring i retten.

27-åringen er tiltalt for drapet på Råger Holte (38), hvilket han nekter straffskyld for.

Store deler av avhørene handler om tiltaltes klær, hvor ofte han vasker dem og hvordan han vasker dem. Selv har tiltalte ved flere anledninger gitt uttrykk for at han skjønner lite av alle klesspørsmålene.

– Vi mener at dette er to ulike gensere. Tiltalte bruker trolig størrelse XL, og vi mener det er en annen og større genser han er avbildet med på søndagen, sa hans forsvarer Christian Wiig i retten mandag.

DREPT: Råger Holte (38). Foto: Privat

Senere i saken, som er berammet til å vare i fire uker, vil rettsteknikere ta med seg den aktuelle genseren i retten, slik at man kan kjenne på den og finne ut om den har tatt skader etter vask, opplyser advokat Arve Opdahl, den andre av tiltaltes to forsvarere.

– Tiltaltes mor, som skal vitne i saken, har forklart at det finnes flere like gensere av denne typen i familien, sier Opdahl.

– Så hvorfor har man ikke funnet begge de to genserne?



– Politiet har vel ikke lett etter to gensere. Årsaken til det, kjenner jeg ikke.

Tidspunkt for drap avgjørende

Det var onsdag 25. januar i år at Holte ble funnet drept i sin egen leilighet på Ler i Melhus kommune. Påtalemyndigheten mener at 27-åringen på dette tidspunktet allerede hadde stukket kameraten mer enn 100 ganger med bajonett, slik at han døde av forblødning og lungekollaps.

Selv har den drapstiltalte forklart at det var god stemning da de to tok hverandre i hånda og sa farvel tirsdag morgen.

Tidspunktet for når Holte ble drept, er det mest sentrale punktet i rettssaken.

– Dersom retten finner det bevist at Holte ble drept etter klokken 8.00 tirsdag morgen, må tiltalte frifinnes. Finner de det bevist at han ble drept før klokken 8.00, mener vi at tiltalte må dømmes, sier statsadvokaten.

Den siste sikre observasjonen som er gjort av Holte, er fra da han kjøpte en flaske babyolje på Coop-butikken på Ler litt før klokken 22.30 mandag.

SISTE OBSERVASJON: Råger Holte (38) ble fanget opp på overvåkingskamera en gang mellom klokken 22.18 og 22.22 mandag 23. januar. Foto: Politiet

– Kjøpte tøymykner



Påtalemakten mener den drapstiltalte 27-åringen har kjøpt en flaske tøymykningsmiddel klokken 22.02 tirsdag kveld, to minutter etter stengetid. Dette skal ha vært mulig fordi tiltalte kjente en ansatt på butikken.

– Vi mener kjøpet kan settes i sammenheng med vaskingen av genseren, sier Schjetne.

I avhørene har siktede flere ganger blitt spurt om han husker å ha kjøpt tøymykningsmiddel, hvorpå han har svart at det ikke er umulig. Hvor og når han har vasket klær, har han heller ikke noe klart minne av.

«Viking-kamper»



At minnene fra januar er noe utvasket, gir 27-åringen uttrykk for flere ganger gjennom politiavhørene. Han forklarer likevel at han husker en slåsskamp mellom han selv og Holte natt til tirsdag 24. januar, da politiet mener Holte ble drept.

Under slåsskampen mener 27-åringen at Holte kastet en klappstol på ham, i tillegg til å knuse en tallerken i hodet hans.

Han har forklart at han «skjønner det høres rart ut å slåss og slikt», men at stemningen var helt fin da han dro derfra tirsdag morgen. De to pleide ofte å slåss etter å ha drukket litt, noe tiltalte i avhør har kalt «viking-kamper» eller «viking-lek».

Under slåsskampen skal Holte også ha slått 27-åringen i hodet med det tiltalte tror var en radio. Også et askebeger kan ha blitt brukt i slåsskampen, mener tiltalte.

27-åringen hevder at noen av skrammene han har i ansiktet, stammer fra denne natten. Han betegner likevel slåssingen som «ikke alvorlig», og tror heller ikke noen av dem begynte å blø på noe tidspunkt.

Tiltalte kan heller ikke å ha huske at han forsøkte å kontakte moren sin tirsdag morgen, noe anropsloggen viser at han har gjort mer enn 40 ganger.

AKTØRENE: Statsadvokat Per Morten Schjetne (t.v.) og en av tiltaltes to forsvarere Arve Opdahl (t.h.) i Trondheim tingrett mandag. Foto: Ole Martin Wold , VG

På spørsmål om når slåsskampen natt til tirsdag startet, når den var ferdig og når han dro hjem, svarer tiltalte at han ikke pleier å følge med på klokken, ettersom han ikke har noen jobb å forholde seg til.

Holtes etterlatte har ikke anledning til å svare på hvorvidt de kjenner seg igjen i beskrivelsene av ham, ettersom de senere skal vitne i saken, opplyser deres bistandsadvokat Mette Skoklefald til VG.

DNA funnet flere steder

I retten mandag kom det frem at den tiltaltes DNA er funnet flere steder i Holtes leilighet, blant annet på bajonetten politiet mener er drapsvåpenet, og under avdødes negler og på hendene.

– De to har vært gode kompiser i lang tid og min klient var ofte på flere dager lange besøk hos avdøde. De to byttelånte også en del klær, og det er naturlig at hans DNA finnes på flere gjenstander i leiligheten, sier Opdahl.

Bilder fra åstedet viser at avdøde Holtes overkropp er dekket over av det statsadvokaten mener er et sammenkrøllet norsk flagg.

Det politiet mener er drapsvåpenet, ligger bare en halv meter unna avdødes kropp. Bajonetten har tydelige spor av blod.

Tiltalte har forklart at han kjenner til bajonetten, men at den ikke ble brukt i slåsskampen mellom de to, opplyser Opdahl.

Slik ser 3D-tegningene av drapsåstedet ut:

ÅSTEDET: Slik er leiligheten til Råger Holte (38) fremstilt i 3D i retten. Mannen som ligger på gulvet i stuen, viser hvor Holte ble funnet død onsdag 25. januar. Foto: Politiet

27-åringen er i tillegg til drap tiltalt for vold mot en fengselsinnsatt og sin egen fastlege, samt trusler mot politiet. Han har erkjent helt eller delvis straffskyld for disse forholdene.

Hvorvidt han er villig til å svare på spørsmål fra rettspsykiatere, vil tiltalte ta stilling til tirsdag morgen.