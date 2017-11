OSLO TINGRETT (VG) Mannen (43) erkjenner å ha knivdrept kona (35), men hevder de hadde en åpen tone og at familiesituasjonen var god.

– Jeg har alltid vært opptatt av at familien skal ha det bra. Vi hadde små problemer, men stort sett et godt familieforhold, forklarer 43-åringen i retten, der han er tiltalt for å ha knivdrept kona og for å ha mishandlet både henne og en datter i 13 år.

Datteren har tidligere i rettssaken fortalt om en familie med mye vold og krangling. Hun opplevde aldri at foreldrene var glade i hverandre, har hun forklart.

Blant annet skal mannen ha kastet en stol på kona, kvalt henne og truet henne med kniv. Datteren har blant annet blitt kastet i gulvet ved flere anledninger, har hun forklart i retten.

Det var 14. juni i fjor at mannen knivstakk kona flere ganger på en gangvei på Trosterud i Oslo. Flere personer ble vitne til hendelsen.

FORSVARET: Advokatene Brynjulf Risnes og Sasha Alexandra Viktorovna Riakhina forsvarer den tiltalte 43-åringen i sal 716 i Oslo tingrett tirsdag. Foto: Odin Jaeger , VG

I april 2016, to måneder før drapet, flyttet mannen for seg selv. Mens datteren forteller om voldelige handlinger som tiltok i hyppighet, mener faren at han og kona hadde en åpen tone når de diskuterte skilsmisse.

Mannen hevder han aldri forsto hvorfor kona og barna dro på krisesenter ved to anledninger før drapet. Han var heller ikke helt klar over hva et krisesenter var, forklarer han.

I et av tiltalepunktene heter det at mannen ristet kvinnen. På spørsmål fra aktor om hva som skjedde i det aktuelle tilfellet, svarer mannen:

– Riste er ikke fysisk makt. Vold er å slå noen. Hun reagerte ikke. Hun sto der forsteinet. Hun hadde ingenting å si. Ingenting å svare. Så jeg bare gikk.



Samtidig erkjenner han flere av de voldelige handlingene.

– Jeg kan ikke nekte for at volden har skjedd, og derfor erkjenner jeg også det. Men jeg er ikke enig i alle tingene som N.N. (datteren, journ.anm.) har fortalt, sier mannen.

Han har erkjent straffskyld for drapet og deler av tiltalen om mishandling mot kona og datteren. En av voldsepisodene skyldtes at kona løy for ham og at hun skjulte å ha vært med en annen mann, forklarer han.

ÅSTEDET: Politiet var på Trosterud klokken 18.21, fire minutter etter å ha fått melding om knivstikkingen 14. juni i fjor. Her sikrer krimteknikere bevis på den aktuelle gangveien. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Skapt for familie



43-åringen er norsk statsborger, men vokste opp i Afghanistan. Han forteller om en tøff barndom der faren ble drept like etter at familien flyttet til Kabul.

Da han på 1980-tallet ble sendt til daværende Sovjetunionen, møtte han omsider den russiske kvinnen han er tiltalt for å ha drept og mishandlet.

– Man er skapt for familie, og det er det viktigste man har i livet sitt. Jeg er glad i barna mine. Det å leve i harmoni sammen, er noe jeg har ønsket meg sterkt, men som jeg selv har savnet i livet mitt, sier mannen.



– Etter at N.N. (datteren) kom til verden, har jeg alltid kjent på et ansvar for at familien min har det bra.

AKTØRENE: Aktor Aina Mee Ertzeid (t.h.) og den fornærmede datterens bistandsadvokat Børre Hagen. Foto: Odin Jaeger , VG

– Mistet selvkontrollen

Tiltalen lister opp hvordan mannen skal ha utført vold og kommet med trusler, krenkende utsagn og lagt begrensninger for ektefellens bevegelser helt siden de kom til Norge som asylsøkere.

Ifølge tiltalen tiltok situasjonen da mannen 15. mai slo kvinnen i ryggen og kvalte henne før han kjøpte en enveisbillett til Russland, tok fra henne mobiltelefonen og fraktet henne til Gardermoen.

Der skal han ha sagt at han ville drepe henne dersom hun returnerte til Norge.

Da kvinnen likevel reiste tilbake til Oslo 14. juni, ble hun knivstukket til døde. Hun hadde med seg trillekofferten og kom rett fra flyplassen da drapet skjedde på gangveien i nærheten av avkjørselen mot Lindebergåsen fra E6.

– Jeg var sint og slo henne med en hammer, forteller mannen.

ÅSTEDET: Krimteknikere flytter på kofferten til den avdøde kvinnen på Trosterud i Oslo 14. juni i fjor. Foto: Helge Mikalsen , VG

Han forklarer at kvinnen reagerte uventet ved å spørre om han var feig og om han ikke turte å gjennomføre drapet han hadde truet med.

– Jeg gikk for å hente kniven i sekken min. Egentlig skulle jeg bare vise henne at jeg hadde den, men hun kastet seg over kniven. Det utviklet seg til et basketak, og jeg fikk et sår her, sier mannen og peker på armen eller hånden sin.

– Etter dette mistet jeg selvkontrollen, erkjenner han.

Ringte svigerinnen

Med flere stikkskader i halsen og hodet, løp kvinnen vekk fra mannen. Omkring 60 meter fra åstedet, ble hun funnet liggende av politi og ambulanse som raskt kom til stedet.

Datteren har i retten forklart at hun like etterpå fikk en telefon fra sin tante, morens søster. Tanten skal ha fortalt at hun nettopp var blitt oppringt av hennes far.

– Han ringte henne og sa «gratulerer med dagen, jeg har drept søsteren din». Jeg visste at de ikke likte hverandre, så jeg tenkte at det var en teit og unødvendig spøk, forklarer datteren.

Hun ringte derfor faren, som bekreftet hva han hadde gjort, ifølge datteren.

Selv hevder mannen at han ikke fortalte svigerinnen om dødsfallet da de to snakket sammen like etter drapet.

– Jeg sa «hore, det er på grunn av deg det skjedde». Det var alt jeg sa. Oppi hodet mitt var det totalt kaos og forvirring. Da N.N. (datteren) ringte, så jeg en politibil foran meg. Jeg sa at jeg var glad i henne, og så ble jeg lagt i bakken, forteller han.

Rettssaken, som begynte i Oslo tingrett tirsdag, skal pågå fram til 15. november.

Hverken den tiltalte mannen eller drapsofferet var kjent fra politiet for tidligere saker, opplyste Oslo-politiet like etter drapet i fjor.