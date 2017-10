Portugiser tiltalt for leiemord på Ensjø: Angrer og ber om unnskyldning

Den portugisiske mannen påtalemyndigheten mener er en leiemorder bestilt av Zulqurnain Zahoor (30), erkjenner drap og unnskylder seg overfor familien til drapsofferet samt den norske stat.

For rundt fem og et halvt år siden skal portugiseren ha blitt leid inn til å begå drapet på Aqeel Shazad (31) på Ensjø i Oslo.

Nå er mannen som er tiltalt for overlagt drap, ifølge seg selv en angrende leiemorder.

Han erkjenner straffskyld for drapet på Shazad, men ikke for å ha forsøkt å drepe vennen hans.

Zahoor, sammen med to norsk-pakistanske menn som er tiltalt for å ha medvirket til drapet, nekter straffskyld.

SKAL HA BESTILT DRAP: Zulqurnain Zahoor (30) skal ha betalt portugiseren for å utføre drapet, ifølge påtalemyndigheten. Zahoor nekter selv for dette. Foto: , Boken "Kuppet"

– Vil bidra

I et fengslingsmøte i Oslo tingrett i august, via tolk, forklarte portugiseren seg om at han hadde hatt det svært tøft i tiden før drapet.

«Det var en vanskelig periode i livet hvor han brukte mye stoff og steroider.» forklarte portugiseren ifølge fengslingskjennelsen.

Han forklarte videre at han flere ganger har ønsket å be om unnskyldning overfor Shahzads familie.

«Han vil også be om unnskyldning til den norske stat en gang til.»



Hvis han kunne ha gått tilbake i tid, ville han ikke ha begått drapet, fortalte han. Nå ønsker han å bidra så mye kan kan til å løse saken, og gjøre alt han kan for å ikke komme i kontakt med en person som Zahoor igjen.

Redd for Zahoor

Portugiseren fortalte at han opplevde Zahoor, som sitter varetektsfengslet, som en stor trussel, fordi han «vet hva Zahoor er i stand til å gjøre».

FORSVARER: Håvard Flatland forsvarer den 30 år gamle portugiseren. Foto: Jan Petter Lynau / , VG

«Dette er en stor påkjenning fysisk og psykisk, han har gått ned 8 kg og har angst for at noen skal skade ham eller hans familie. Han vet at Zahoor har vært i kontakt med folk og vil at retten skal gjøre noe med situasjonen.»

Mannen mente i august at Zahoor visste hvor han satt varetektsfengslet. Ifølge kjennelsen gjorde dette gjort stort inntrykk på ham.

«Resultatet er at familien hans har tatt en slags avstand fra ham, og han har ikke lenger den støtten han hadde fra familien. Han knytter dette til det han oppfatter som trusler fra medsiktede.»

Ville bytte fengsel

Mannen fortalte at han sliter psykisk, og at det tærer på hans psykiske helse at han ikke vet når saken kommer opp for retten. Politiet sende saken til statsadvokaten i april. Rettssaken er enda ikke berammet for tingretten.

Portugiseren fortalte i august at han isolerte seg mer og mer, unngikk å snakke med andre innsatte, følte seg svak fysisk, at han ikke klarte å trene mer og at han ikke klarte å spise noe særlig.

«Han har generelt ingen energi.»



30-åringen sa han ønsket å tilbringe mer tid i isolasjon i fengselet og at han ville føle seg mer trygg om han fikk bytte fengsel.

– Vi tenker sikkerhet

Advokat John Christian Elden, som forsvarer Zahoor, sier følgende om portugiserens uttalelser:

– Dette høres ut som portugiserens subjektive fantasi eller forsøk på å styrke egen sak. Vi legger ingen vekt på hans påstander, og har heller ikke oppfattet at politiet gjør dette. Ingen spørsmål er rettet til min klient i sakens anledning.

Mannens forsvarer, Håvard Flatland, sier at forklaringen portugiseren ga i fengslingsmøtet i august fortsatt gir uttrykk for hva han tenker om saken.

Når det gjelder sikkerheten til portugisere, uttaler han følgende:

– Hans sikkerhet har høy prioritet hos politiet.

På spørsmål om det er iverksatt sikkerhetstiltak rundt portugiseren, svarer Oslo-politiet, ved politiadvokat Christian Hatlo følgende:

– Vi tenker på sikkerhet i denne saken, ellers ønsker jeg ikke å kommentere spørsmålet.