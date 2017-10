Politiet mener Terje Sjåberg (52) ble drept tre dager før påsatt brann

Kvinnen (27) som er siktet for å ha tent på sin egen leilighet i Skien, har forklart at mannen (30) hun bodde med, tok livet av Terje Sjåberg (52) tre dager før brannen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det bekrefter politiadvokat Kjell Ove Ljosåk i Sør-Øst politidistrikt overfor VG.

– Vi kan fortsatt ikke fastslå tidspunktet med 100 prosent sikkerhet, men alt tyder på at han ble drept på ettermiddagen eller tidlig på kvelden fredag. Det stemmer med kvinnens forklaring og at ingen har sett eller hørt fra ham gjennom helgen, sier Ljosåk.

Sjåberg ble funnet død etter en voldsom brann i førsteetasje i en boligblokk i Skien mandag 2. oktober.

Freddy (66) skulle møte Terje: – Han er vanligvis punktlig, så jeg syntes der var rart

To dager senere ble en 30 år gammel mann siktet for å ha drept Sjåberg og tent på leiligheten, mens kvinnen (27) som bodde der, kun er siktet for ildspåsettelsen.

BRANT HER: I denne leiligheten, der begge de siktede bodde, brant det kraftig 2. oktober. På verandaen ble Terje Sjåberg (52) funnet død. Foto: Roger Neumann , VG

Ljosåk ønsker ikke å kommentere hvorvidt politiet mener å ha kontroll på noe mulig drapsvåpen, eller om de har en formening om motivet for drapet.

Vennene i sorg: Slik beskriver de Terje Sjåberg

Den foreløpige obduksjonsrapporten kunne ikke fastslå dødsårsaken.

Styrket mistanke om drap

Utenom to ufullstendige forklaringer kort tid etter pågripelsen 4. oktober, har ikke den drapssiktede mannen ønsket å snakke med politiet. Han nekter straffskyld både for drap og ildspåsettelse.

– Vi mener uansett å ha enda klarere holdepunkter for at det er begått et drap og at brannen er påsatt. Det handler om tekniske bevis, uten av jeg kan si noe om hva de består i, sier Ljosåk.

STORE SKADER: Det var på denne verandaen at Terje Sjåberg (52) ble funnet drept mandag 2. oktober. Slik så det ut på stedet to dager senere. Foto: Roger Neumann , VG

Etter det VG kjenner til, flyttet den drapssiktede mannen inn hos den 27 år gamle kvinnen bare en drøy måned forut for hendelsen. Terje bodde i samme oppgang som de to, men i 10. etasje.

Den drapssiktede mannen blir tirsdag fremstilt for fire nye uker i varetekt, mens kvinnen er overført til en institusjon for psykisk helsevern.

– Jeg regner med at politiet får medhold i fire nye uker, men ser ingen grunn til at han ikke skal kunne løslates etter det, altså totalt åtte uker, sier mannens forsvarer Andreas Nyhaug til VG.

Kastet ut av garasje

Han ønsker ikke å kommentere hva mannen har sagt i avhør eller hvorfor han ikke vil forklare seg for politiet på nytt.

DREPT: Terje Sjåberg (52) beskrives som en «kjempetrivelig fyr som veldig mange i blokken kjente og hadde et godt forhold til». Foto: Privat

Kvinnen har ifølge sin forsvarer Bjørn Nærum ikke forklart seg om de tre dagene fra Sjåberg skal ha blitt drept, til leiligheten stod i full fyr.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og har knyttet mannen hun bodde med, til både drapet og ildspåsettelsen. Vi venter fortsatt på å bli kalt inn til nytt avhør, sier kvinnens forsvarer, advokat Bjørn Nærum, til VG.

Tidligere straffedømt

Etter det VG kjenner til, leide den drapssiktede mannen tidligere i år annen etasje i en garasje i Skien. Mannen ble imidlertid kastet ut etter bare tre måneder, fordi han ruset seg og var svært vanskelig å forholde seg til.

En mann som bor tett på garasjen, beskriver den drapssiktede som «klin gal».

– Han hallusinerte og ropte og holdt på. Det gikk ikke an å ha han boende der, og til slutt ble han hentet av politiet, sier mannen.

Politiadvokat Kjell Ove Ljosåk ønsker ikke å kommentere opplysningene til VG, men bekrefter at den drapssiktede ikke var ukjent for politiet fra tidligere.

Begge de to siktede er tidligere straffedømt – han for blant annet bedrageri og for å ha båret kniv på offentlig sted. Hun er dømt for vold mot politi, ervervelse av narkotika og for flere ganger å ha kjørt i påvirket tilstand.