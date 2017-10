Mann tilsto drap på telefon: «Det gikk en jævel i meg»

Like etter at han drepte kompisen Marius Haugholt (34), ringte 35-åringen til politiet.

Det skriver avisen Østlendingen.

«Hallo, Jeg står på trappa til politiet i Elverum», sier den nå drapstiltalte mannen innledningsvis i en telefonsamtale som ifølge avisen ble spilt av i retten tirsdag.

Samtalen kom inn til politiets operasjonssentral rundt klokken 02.00 natt til tirsdag 13. desember i fjor.

Tidligere venn: Tiltalte samlet på sverd og sabler

35-åringen ble pågrepet få minutter senere, før politiet videre oppsøkte leiligheten hans. Her fulgte de blodspor fra oppgangen og inn i siktedes leilighet på Mastmoen i Elverum, der de fant Marius Haugholt (34) liggende livløs rett innenfor døren.

Ifølge Østlendingen sa tiltalte følgende da han ringte politiet: «Jeg har drept kameraten min. Jeg har hogget han i hjel, jeg står her med blodet hans over hele meg. Det gikk en jævel i meg, jeg bare måtte drepe han».

Politiet fortalte om de dramatiske timene på en pressekonferanse i desember:

Mannen har erkjent hele hendelsesforløpet, og rettssaken i Sør-Østerdal tingrett handler derfor mer om hvorvidt drapets brutalitet taler for en strengere straff, ifølge Østlendingen.

– Alle drap er like alvorlige, for det handler om at noen mister livet sitt. Men det er noe med måten det skjedde på som gjør at straffenivået vil ligge høyere enn vanlig, sier statsadvokat Jo Christian Jordet til NRK.

16 stikk med kniv

I alt ble Haugholt påført 16 stikk i hodet og halsen med det tiltalte har forklart er en hjemmelaget machete. Våpenet skal 35-åringen ha laget mens han var på en klinikk for rusbehandling.

I tiltalen heter det at Haugholt døde umiddelbart eller etter kort tid.

ÅSTED: Politiet startet drapsetterforskning etter at Marius Haugholt (34) ble funnet død i denne leiligheten. Foto: Ole Berg-rusten , NTB scanpix

Ifølge NRK har mannen forklart at det var god stemning mellom ham og Haugholt da de to satt sammen og drakk i tiltaltes leilighet mandag 12. desember. Da kameraten så skulle dra derfra omkring klokken 01.30, skjedde drapet.

– Han ser fram til at saken blir ferdig behandlet i retten så han kan komme seg over i vanlige soningsforhold, sier hans forsvarer Helge Hartz til NRK.

Tiltalte, som har bodd i Elverum i flere år, sier han ikke husker noe fra selve drapshandlingen, og sier han ikke kan forstå hva som fikk ham til å begå drapet, har han forklart i retten.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg drepte Marius. Jeg har lyst til å vite det selv, for det er ikke gøy å vite at det er noe der som kan trigge meg til å gjøre slik, sa mannen i retten, ifølge Østlendingen.

FORSVARER: Advokat Helge Hartz forsvarer den drapstiltalte mannen. Foto: Frode Hansen , VG

Psykiske problemer og rus

Haugholt etterlater seg en fire år gammel sønn, og ifølge NRK har partene kommet til enighet om erstatning og oppreisningsbeløp.

– Det at drapet er grusomt utført, gjør det ekstra vanskelig, sier Jostein Løken, som er bistandsadvokat for sønnen, til NRK.

Ifølge Østlendingen har den drapstiltalte mannen i retten fortalt om psykiske problemer og et liv med mye rus.

– Stemmen er meg selv, men der og da føles det som en helt annen. Stemmen sier at jeg er udugelig og verdiløs. Jeg er ikke verdt dritten på bakken engang, forklarte 35-åringen ifølge avisen.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med verken forsvarer eller bistandsadvokat i saken tirsdag.