Mann (43) erkjenner straffskyld for knivdrap på kona

OSLO TINGRETT (VG) 43-åringen erkjenner at han drepte kona (35) samme dag som hun kom hjem til Norge, men nekter delvis for å ha mishandlet henne i 13 år.

Mannen er tiltalt for å ha knivstukket kvinnen flere ganger i halsen og ansiktet med en kniv 14. juni i fjor. Drapet skjedde på en gangvei på Trosterud i Oslo, med flere vitner til stede.

– Han forstår at han har straffansvar for de handlingene som førte til konas dødsfall og erkjenner straffskyld for drapet, sier mannens forsvarer, advokat Brynjulf Risnes, til VG.

Politiet mottok melding om knivstikkingen klokken 18.17 og var på stedet fire minutter senere. Livreddende førstehjelp ble satt i gang, men ambulansepersonell på stedet erklærte kvinnen død bare 20 minutter senere.

Tiltalt for mishandling

I tillegg til drapet er mannen tiltalt for å ha mishandlet både kona og en datter i 13 år. Datteren forklarer seg gråtkvalt i retten tirsdag.

– Hun har selvsagt gruet seg veldig til dette. Samtidig kunne hun ha valgt å forklare seg uten faren til stede, men hun synes det er viktig at også han får høre hennes forklaring, sier den unge kvinnens bistandsadvokat Børre Hagen til VG.

Datteren forteller om en oppvekst med mye vold og lite kjærlighet etter at de kom til Norge som asylsøkere i 2013. Blant annet forteller hun om flere episoder der hun ble kastet i bakken.

– Han var ikke min favorittperson hjemme. Det var en sånn «jeg liker ikke pappa»-følelse, forklarer hun.

Norsk statsborger

Mannen har norsk statsborgerskap og er opprinnelig fra Afghanistan. Kvinnen var russisk statsborger, og familien har derfor bodd flere år i Russland.

Tiltalen lister opp hvordan mannen skal ha utført vold og kommet med trusler, krenkende utsagn og lagt begrensninger for ektefellens bevegelser helt siden de kom til Norge som asylsøkere i 2003.

Ifølge tiltalen tiltok situasjonen da mannen 15. mai slo kvinnen i ryggen og kvalte henne før han kjøpte en enveisbillett til Russland, tok fra henne mobiltelefonen og fraktet henne til Gardermoen.

Der skal han ha sagt at han ville drepe henne dersom hun returnerte til Norge.

Da kvinnen likevel reiste tilbake til Oslo 14. juni, ble hun knivstukket til døde. Hun hadde med seg trillekofferten og kom rett fra flyplassen da drapet skjedde på gangveien i nærheten av avkjørselen mot Lindebergåsen fra E6.

Ifølge tiltalen har mannen tidligere også slått, holdt og ristet henne, tatt kvelertak på henne, holdt en kniv mot halsen hennes, og kontrollert hvor hun var, hvem hun var sammen med og nektet henne å besøke venner.

– Det er mange strekpunkter under det tiltalepunktet, og han har en ganske annen forklaring på flere av hendelsene, sier forsvarer Risnes.

Rettssaken, som begynte i Oslo tingrett tirsdag, skal pågå fram til 15. november.

Hverken den tiltalte mannen eller drapsofferet var kjent fra politiet for tidligere saker, opplyste Oslo-politiet like etter drapet i fjor.