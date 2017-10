Fjernes som forsvarer: Diskuterte sexliv med dobbeltdrapssiktet klient

Advokat Ole Andreas Thrana har utvekslet mer enn 11.000 meldinger med kvinnen (42) siktet for to drap. Retten mener de har hatt «en flørtete tone».

Det skriver Kristiansand tingrett i en kjennelse onsdag, der Thrana blir avsatt som forsvarer i saken.

Rettsavgjørelsen kommer etter at Agder politidistrikt ved politiadvokat Ragnhild Helgesen sendte en begjæring til tingretten og ba om å få Thranas habilitet vurdert.

Av kjennelsen går det frem at Thrana og den siktede kvinnen har hatt kontakt på Messenger forut for siktelsen. De to har utvekslet i overkant av 11.000 meldinger mellom 10. februar 2015 og 19. september 2017.

I samtalene har de to blant annet diskutert kvinnens sexliv, slår tingretten fast.

Dersom denne kommunikasjonen blir beslaglagt, vil Thrana komme til å vitne i saken, har påtalemyndigheten bemerket.

Erklærte seg habil

Selv har Thrana erklært at han anser seg som habil som forsvarer i saken, uten å bestride at de to har hatt «en flørtete tone».

Det har så langt ikke lyktes VG å komme i kontakt med Thrana, men overfor Fædrelandvennen svarer han på hvorvidt meldingene kan betegnes som «sex-meldinger»:

– Jeg vil ikke si det, en kan ikke dra det så langt. Jeg må også få legge til at det materialet som saken bygger på, ikke er fullstendig. Det er mange meldinger som er blitt stående alene uten noen sammenheng, sier han.

Kvinnen, som sitter varetektsfengslet, nekter straffskyld for dobbeltdrap. Hun har så langt benyttet seg av retten til ikke å forklare seg.

Det var 26. september i år at den 42 år gamle syvbarnsmoren ble pågrepet og siktet for drapet på ekssamboer Øystein Hagel Pedersen i 2014 og for drapet på sin far i 2002.

Overfor VG har tidligere hotelldirektør Torfinn Johansen fortalt om da han fant Hagel Pedersen død:

Etterforsket farmorens dødsfall

Mandag forkastet Agder lagmannsrett anken vedrørende varetektsfengslingen av kvinnen. Thrana anførte i anken at det ikke var skjellig grunn til å mistenke drap. Dette var lagmannsretten uenig i.

Overfor NRK tirsdag bekreftet Agder-politiet at de har undersøkt om kvinnen kan ha hatt noe dødsfallet til hennes farmor å gjøre.

– Vi har vurdert å åpne etterforskning av dette dødsfallet, men har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for det, sier Kaddeberg Skaar til statskanalen.

Politiet har også bedt om en rettspsykiatrisk vurdering av kvinnen, og ifølge Kaddeberg Skaar vil rettspsykiatere gjøre sin vurdering uavhengig av om kvinnen vil snakke med dem eller ikke.