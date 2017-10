Ensjø-drapet: Zulqurnain Zahoor tiltalt for å ha bestilt drap på uvenn

Etter å ha vært internasjonalt etterlyst, er Zulqurnain Zahoor (30), sammen med tre andre menn, tiltalt for å ha stått bak drapet på Ensjø i 2012.

Zulqurnain Zahoor (30) lå i en bitter konflikt med flere personer i et kriminelt miljø i Oslo. Nå er han tiltalt for å ha hyret en portugisisk leiemorder til å drepe en av dem.

Kvelden 13. august 2012 ble Aqeel Shazad skutt og drept på en Shell-stasjon på Ensjø.

Den angivelige leiemorderen, en 39 år gammel mann fra Portugal, er tiltalt for såkalt overlagt drap.

TILTALT: Zulqurnain Zahoor alias «Pomi», er nå tiltalt for å ha bestilt drapet på Aqeel Shazad på Ensjø i august 2012. Foto: Boken "Kuppet"

Internasjonalt etterlyst

Politiet har drevet en lang og omfattende etterforskning siden 2012 og frem til i vår.

I 2014 ble portugiseren pågrepet i Nederland etter internasjonal etterlysning. I 2015 ble Zahoor utlevert fra Dubai etter å ha vært internasjonalt etterlyst, selv om ikke Norge har utleveringsavtale med landet.

Zahoors forsvarer, John Christian Elden, opplyser at hans klient ikke erkjenner straffskyld eller kjennskap til drapssaken.

– Han er glad for at halve siktelsen mot ham, drapsforsøket, er henlagt. Han stiller seg uforstående til at han angivelig skal ha bestilt et drap i en konflikt han ikke er en del av, sier Elden til VG.

Den portugisiske mannen, som også er tiltalt for å ha forsøkt å drepe Shazads venn, har tilstått og forklart i detalj hva som skjedde i månedene før drapet kvelden 13. august 2012 på Shell-stasjonen på Ensjø i Oslo.

Ifølge tiltalen, som er tatt ut etter Riksadvokatens ordre, spurte Zahoor portugiseren om han ville drepe Shazad mot betaling.

FORSVARER: John Christian Elden forsvarer mannen som står tiltalt for ha bestilt drapet på Ensjø. Foto: Helge Mikalsen / , VG

Portugiseren skal ifølge tiltalen ha skutt Shazad én gang i låret og to ganger i brystet med en pistol. Shazad døde kort tid etter.

Portugiserens forsvarer, Håvard Flatland, opplyser til VG at mannen erkjenner straffskyld for overlagt drap på Shazad, men ikke for drapsforsøk på Shazads venn.

– Fikk bistand

I tillegg til Zahoor og portugiseren, er to norsk-pakistanske menn tiltalt for medvirkning til overlagt drap.

Begge to er dømt for grov kriminalitet. Den ene, en 32-åring, soner nå en dom på fire år og seks måneder for kidnapping og medvirkning til kidnapping i Sverige.

Påtalemyndigheten mener at de norsk-pakistanske mennene bisto portugiseren med å gjennomføre drapet på Shazad:

HAR TILSTÅTT: Advokat Håvard Flatlands klient, den 39 år gamle portugiseren, erkjenner straffskyld for overlagt drap, men nekter for å ha forsøkt å drepe også Aqeel Shazads venn. Foto: Jan Petter Lynau / , VG

En 32-åring skal ha bistått med planlegging og videre gitt instruksjoner om hvor og når drapet skulle finne sted.

Mannens forsvarer, Jørgen Mowinckel, ønsker ikke å kommentere saken ettersom han ikke har snakket med klienten om den ferske tiltalen. Han opplyser at mannen har avgitt én forklaring til politiet, men da bare som mistenkt.

En 30-åring skal ha stilt en eller flere garasjer til disposisjon for portugiseren. Her ble det fremvist våpen og foretatt ytterligere planlegging, ifølge påtalemyndigheten.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier 30-åringens forsvarer, Per Zimmer.

– Lurt i felle

Ifølge politiet ble Shazad og vennen lurt i en felle den sensommerkvelden. De hadde møtte opp på Shell-stasjonen for å treffe en kriminell, for å diskutere et kriminelt opplegg. Det var da portugiseren skal ha begynt å skyte.

Etter drapet skal Zahoor ifølge politiet oppholdt seg i lengre periode i Portugal, før han reiste til Dubai.

Zulqurnain Zahoor er del av en familie som tilknyttes omfattende kriminalitet, samt en nær venn av Imran «Skrue» Saber.



Broren Umar Farooq Zahoor (41), er internasjonalt etterlyst siktet for å ha hatt en sentral rolle i Nordea-svindelen. VG har tidligere skrevet at Zahoor lever et liv i luksus i Dubais dyreste strøk. Sommeren 2013 skal han ha hatt seks luksusbiler:

RASKE, DYRE BILER: Her poserer Umar Farooq Zahoor foran to luksusbiler i Dubai. Foto: , Privat

Ligaen som han var en del av, fikk ut 62 millioner kroner av kontoen til en styrtrik enke. Millionene ble sendt til Dubai, hvor de ble tatt ut i kontanter, og er ikke kommet til rette. Ovenfor VG har Zahoor nektet for å ha hatt noe med svindelen å gjøre.

En annen bror, Usman Zahoor (41), er dømt for å ha for å ha organisert den norske delen av bedrageriet mot Nordea i 2010.

BROR: I Oslo tingrett ble Usman Zahoor dømt til 10 års fengsel for Nordea-bedrageriet. I lagmannsretten fikk han fem år og ni måneder, fordi lagmannsretten ikke mente det var bevist at de som deltok i rekordbedrageriet kunne dømmes som en organisert kriminell gruppe. Han er den nå drapstiltaltes tredje bror. Foto: Privat

Zulqurnain Zahoor er siktet for å ha hatt en sentral rolle i en stor narkotikaliga som politiet på Lillehammer rullet opp i 2013 og 2014. Elden har tidligere opplyst til VG at Zahoor nekter straffskyld for dette.

Det fremgår av siste fengslingskjennelse mot Zahoor at politiets intensjon er å holde siktede i varetekt frem til saken er avgjort.

Drapssaken er ikke berammet ennå. Statsadvokat Kristin Røhne ønsker ikke kommentere saken før tiltalen formelt er forkynt portugiseren.