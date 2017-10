TRONDHEIM TINGHUS (VG) Den drapstiltalte 27-åringen har i siste liten bestemt seg for ikke å avgi forklaring.

– Han har vært veldig i tvil – det hører man på han i retten i dag at han fortsatt er – men nå har han altså bestemt seg for ikke å avgi forklaring. Jeg kjenner ikke årsaken til det, sier Christian Wiig, en av tiltaltes to forsvarere, til VG.

Dermed venter omkring 190 sider med nedskrevne politiavhør for alle som har møtt opp i sal 206 i Sør-Trøndelag tingrett. Det anslås at opplesningen vil ta halvannen dag – minst.

– Dette kommer en som overraskelse for meg, utbrøt statsadvokat Per Morten Schjetne i retten.

Overfor VG forteller han at han uansett ikke mener det vil ha noen vesentlig betydning for saken.

27-åringen er tiltalt for med mer enn 100 stikk å ha drept kompisen Råger Holte (38) med en bajonett natt til tirsdag 24. januar i år. Tiltalte nekter straffskyld for dette og hevder at de to skiltes som gode venner tirsdag morgen.

Bakgrunn: Tiltalte har fortalt om voldsom slåsskamp

Holte ble ikke funnet død før onsdag 25. januar klokken 12.50. Et helt sentralt punkt i drapssaken er derfor tidspunktet for når 38-åringen ble drept. Flere eksperter på å anslå dødstidspunkt vil vitne i saken, som er berammet til å vare i fire uker.

Har fortalt om «viking-kamper»

I retten mandag har det kommet frem at Holte ble funnet drept i stuen sin da en telemontør tok seg inn i leiligheten for å installere internett. Telemontøren snakket med Holtes mor på telefon da han tok seg inn i leiligheten, og moren fikk raskt varslet politiet.

DREPT: Råger Holte (38) ble funnet knivdrept i stuen i sin egen leilighet på Ler i Melhus 25. januar i år. Foto: Privat

Bilder fra åstedet viser at avdøde Holtes overkropp er dekket over av det statsadvokaten mener er et sammenkrøllet norsk flagg.

Det politiet mener er drapsvåpenet ligger bare en halv meter unna avdødes kropp. Bajonetten har tydelige spor av blod.

Tiltalte har i avhør forklart at de to hadde en voldsom slåsskamp i avdødes leilighet natt til tirsdag. Slike «viking-kamper», som tiltalte kaller det, skal de to ha hatt flere ganger.

27-åringen har ifølge hans forsvarer Arve Opdahl forklart at han kjenner til bajonetten politiet mener er drapsvåpenet i saken, men hevder denne ikke ble brukt i slåsskampen mellom de to natt til tirsdagen.

Ringte mor mer enn 40 ganger

I sitt innledningsforedrag peker statsadvokaten også på 27-åringens mobilbruk tirsdag morgen etter at han forlot leiligheten til Holte.

ÅSTEDET: Det var i sin egen leilighet på Ler at Råger Holte (38) ble funnet drept onsdag 25. januar. Politiet mener han da hadde vært død i mer enn et døgn. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

Mellom klokken 07.27 og 09.05 har han forsøkt å få tak i sin mor på telefon mer enn 40 ganger, uten å lykkes. Han har også ringt sin bestemor fire ganger, men heller ikke her fått svar.

I en SMS til sin mor klokken 07.27, har tiltalte skrevet følgende i en tekstmelding til sin mor: «Hei kan du føre over 300? ha en fin dag.»

Statsadvokaten mener at han like i forkant av dette hadde drept Holte.

FORSVARERNE: Advokatene Arve Opdahl (t.h.) og Christian Wiig (t.v.) forsvarer den tiltalte 27-åringen, som nekter straffskyld for drap. Den voldsomme dokumentmengden i saken har gjort det nødvendig med to forsvarere. Foto: Ole Martin Wold , VG

Klokken 13.11 tirsdag har tiltalte også sendt tekstmelding til Holte og spurt hvordan det går med ham. I tekstmeldingen skriver han at han er på butikken og venter på at moren skal sette over penger til øl.

«Ring meg i morgen»



Klokken 01.13 natt til onsdag, et snaut døgn senere, har tiltalte sendt en tekstmelding til Holte. Der skriver tiltalte:

«Ring meg i morgen så ordner vi noe godt. Natt broshan, skul hils fra N.N.».

Opdahl mener det er lite sannsynlig at tiltalte ville ha sendt disse meldingene dersom han var drapsmannen, ettersom Holte ifølge politiet allerede hadde vært død i nesten et døgn da meldingene ble sendt.

Forsvaret mener heller ikke det er betenkelig at tiltaltes DNA er funnet på bajonetten og flere steder på avdøde.

– De to har vært gode kompiser i lang tid og min klient var ofte på flere dager lange besøk hos avdøde. De to byttelånte også en del klær, og det er naturlig at hans DNA finnes på flere gjenstander i leiligheten, sier Opdahl.

27-åringen er i tillegg til drap tiltalt for vold og trusler. Han har erkjent helt eller delvis straffskyld for disse forholdene.