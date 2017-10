Bajonett-drapet: Telemontør fant Råger Holte (38) drept i stuen

TRONDHEIM TINGHUS (VG) Telemontøren skulle installere internett hos Råger Holte (38) og hadde Holtes mor på telefonen da han gikk inn i leiligheten.

Ni minutter etter at telemontøren tok seg inn i stuen, varslet Holtes mor politiet om funnet av sønnen, opplyser statsadvokat Per Morten Schjetne i sitt innledningsforedrag i Sør-Trøndelag tingrett.

Den 27 år gamle mannen som er tiltalt for drapet på sin 12 år eldre kompis, nekter straffskyld.

Det var onsdag 25. januar i år at Holte ble funnet drept i sin egen leilighet på Ler i Melhus kommune. Påtalemyndigheten mener at 27-åringen på dette tidspunktet allerede hadde stukket kameraten med over 100 bajonettstikk, slik at han døde av forblødning og lungekollaps.

Ikke overrasket over DNA-funn

Samme dag som Holte ble funnet drept i leiligheten sin, pågrep politiet den nå drapstiltalte 27-åringen. Siden har han sittet varetektsfengslet i Trondheim fengsel.

Tiltalte har forklart: Slik begynte slåsskampen

Utover i rettssaken er det ventet at statsadvokat Per Morten Schjetne vil trekke frem at DNA fra tiltalte er funnet på det politiet mener er drapsvåpenet.

– Tiltalte er ikke overrasket over at hans DNA og blod finnes på gjenstander i avdødes hus. Han har i perioder bodd hos avdøde og ellers sovet mye hos ham. De to er også på samme størrelse og byttelånte en del klær, sier tiltaltes forsvarer, advokat Arve Opdahl.

DREPT: Råger Holte (38) ble funnet drept med mer enn 100 bajonettstikk, ifølge politiet. Foto: Privat

Under slåsskampen natt til tirsdag, var de to ruset, slik tiltalte har forklart at de ofte var.

– Det hendte at de barket sammen i det tiltalte kaller for «viking-kamper». Med det mener han at de har røket på hverandre, slåss og så blitt venner igjen, sier forsvareren.

Ringte mor mer enn 40 ganger

I sitt innledningsforedrag i retten peker statsadvokaten på 27-åringens mobilbruk tirsdag morgen etter at han forlot leiligheten til Holte.

Mellom klokken 07.27 og 09.05 har han forsøkt å få tak i sin mor på telefon mer enn 40 ganger, uten å lykkes. Han har også ringt sin bestemor fire ganger, men heller ikke her fått svar.

I en SMS til sin mor klokken 07.27, har tiltalte skrevet følgende i en tekstmelding til sin mor: «Hei kan du føre over 300? ha en fin dag.»

Statsadvokaten mener at han like i forkant av dette hadde drept Holte.

Klokken 13.11 tirsdag har tiltalte også sendt tekstmelding til Holtes og spurt hvordan det går med ham. I tekstmeldingen skriver han at han er på butikken og venter på at moren skal sette over penger til øl.

«Ring meg i morgen»



Klokken 01.13 natt til onsdag, et snaut døgn senere, har tiltalte sendt en tekstmelding til Holte. Der skriver tiltalte:

«Ring meg i morgen så ordner vi noe godt. Natt broshan, skul hils fra N.N.».

Opdahl mener det er lite sannsynlig at tiltalte ville ha sendt disse meldingene dersom han var drapsmannen, ettersom Holte ifølge politiet allerede hadde vært død i nesten et døgn da meldingene ble sendt.

– De to har vært gode kompiser i lang tid og min klient var ofte på flere dager lange besøk hos avdøde, sier Opdahl.

ÅSTEDET: Det var i denne leiligheten på Ler at Råger Holte (38) ble funnet drept onsdag 25. januar. Politiet mener han da hadde vært død i mer enn et døgn. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

Beskrives som en blid mann

VG har vært i kontakt med avdødes Holtes mor, som ikke ønsker å stå frem i pressen under fullt navn. Hun har likevel godkjent at VG gjengir noe av det hun har skrevet på minnesiden for sønnen på Facebook.

I gruppen gir flere av medlemmene uttrykk for at de husker Råger som en blid mann som lo og pratet mye.

Holtes mor skriver blant annet at den voldsomme mengden minneord som er publisert i gruppen, «varmer mammahjertet hennes». «Godt å tenk på at Råger har betydd så my for så utrolig mang», skriver hun.

– Det er vanskelig å sette ord på hvordan de har det før denne rettssaken. Dette er selvsagt veldig, veldig tøft for dem, sa familiens bistandsadvokat Mette Skoklefald til VG søndag.

Hun har lagt ned påstand om en oppreisningerstatning på 200.000 kroner.

RETTEN SETTES: Drapssaken begynte klokken 9.30 mandag morgen. Den er berammet til å vare i fire uker. Foto: Ole Martin Wold , VG

Fire tiltalepunkter

I tillegg til drap, er 27-åringen tiltalt for i september 2016 å ha sparket fastlegen sin i albuen etter at legen nektet å skrive ut en resept for ham. Dette forholdet vil han erkjenne straffskyld for, opplyser Opdahl.

I mai i fjor skal tiltalte også ha truet to politibetjenter og to politistudenter med å drepe familiene deres, imens hans holdt en hammer og en glassflaske. Da han ble pågrepet, skal tiltalte ha spyttet den ene studenten i ansiktet.

– Han har forklart at han ble sittende oppå hånden sin og at håndjernet satt for stramt, men erkjenner at han truet politifolkene, sier forsvareren.

27-åringen har nå sittet varetektsfengslet i Trondheim fengsel i nærmere ni måneder.

Her skal han ifølge tiltalen ha gått til angrep på en annen innsatt, helt uten foranledning. Politiet mener 27-åringen en torsdag ettermiddag i luftegården slo den innsatte i ansiktet slik at han fikk sterke smerter. Også dette erkjenner han straffskyld for.

Under rettssaken vil det bli ført omkring 40 vitner, deriblant to menn som tidligere har vært siktet for medvirkning til drapet. I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at de vil legge ned påstand om forvaringsstraff.