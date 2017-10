Bajonett-drapet: Drapstiltalt (27) forlot avhør i sinne etter spørsmål om flagg

TRONDHEIM TINGHUS (VG) Da drapstiltalte (27) ble vist bilder av et norsk flagg og bajonetten politiet mener han brukte til å drepe Råger Holte (38), forlot han avhøret i raseri.

– Skal det bare spørres om sånne rare, teite ting som jeg ikke greier å svare på og som ikke har noe med saken å gjøre? spurte den nå drapstiltalte mannen i politiavhøret 7. mars, der han hadde fått spørsmål om flagget.

På dette tidspunktet i saken var mye av etterforskningsmaterialet hemmeligholdt for 27-åringen, som da hadde status som siktet. Av de fem avhørene som er lest opp i retten mandag og tirsdag, kommer det frem at tiltalte forstår lite av politiets spørsmål.

I avhøret 7. mars ble 27-åringen blant annet vist et bilde av bajonetten politiet mener er drapsvåpenet, samt et bilde av flagget som ble funnet sammenkrøllet over avdøde Holte. 27-åringen kjente ikke på dette tidspunktet til at flagget var funnet på åstedet, og forklarte innledningsvis at han trodde det kunne ha hengt utenfor huset.

Da politiet fortsatte å grave i dette, uten å ville opplyse om hvorfor, tok 27-åringen på seg jakken sin og forlot avhøret i sinne.

AKTØRENE: Statsadvokat Per Morten Schjetne (t.v.) og en av tiltaltes to forsvarere Arve Opdahl (t.h.) i Trondheim tingrett mandag. Innfelt: Avdøde Råger Holte (38). Foto: Ole Martin Wold , VG

Under avhørene utbrøt mannen også ting som «nei, dette gidder jeg ikke» og «neste spørsmål».

Nekter straffskyld

I ettertid har han forklart at han ikke mener det er unaturlig at hans DNA er funnet på flagget, i og med at han i perioder bodde hos Holte og benyttet seg av gjenstander i leiligheten. Nøyaktig når han kan ha avsatt DNA på flagget, har tiltalte imidlertid ingen forklaring på.

– I og med at det ikke er funnet DNA på noen flaggstang, men bare på selve flagget, kan tiltalte vanskelig forestille seg at han har brukt dette til noe under slåsskampen, sier 27-åringens forsvarer Arve Opdahl til VG.

Tiltaltes DNA er også funnet på Holtes knoker og hender og under flere av neglene hans. Han har gjennom alle avhørene forklart at de to barket sammen i en slåsskamp som blant annet involverte en tallerken, en klappstol og en skuffe. Bilder av gjenstandene er vist frem i retten tirsdag.

ÅSTEDET: Slik er leiligheten til Råger Holte (38) fremstilt i 3D i retten. Mannen som ligger på gulvet i stuen, viser hvor Holte ble funnet død onsdag 25. januar. Foto: Politiet

Slåsskamper som denne, skal ikke ha vært uvanlig mellom Holte og 27-åringen, og tiltalte beskriver slåsskampen natt til tirsdag som «ikke alvorlig». Påtalemyndigheten mener imidlertid at slåssingen endte på verst tenkelig vis, og at Holte ble drept etter mer enn 100 stikk med bajonett.

27-åringen nekter straffskyld for drap og hevder de to skiltes som gode venner. Han har i avhørene forklart både at de to tok hverandre i hånden ute i gangen og sa farvel, og at Holte lå på sofaen da han selv forlot leiligheten tirsdag morgen.

Hvorfor han har forklart to forskjellige ting, husker han ikke. Han kan heller ikke huske hvilken av versjonene som stemmer, fordi han var ruset på alkohol og Rivotril, har han forklart. Den manglende hukommelsen går igjen gjennom alle de fem avhørene.

FORSVARET: Tiltaltes forsvarere, Arve Opdahl (t.h.) og Christian Wiig, under første dag av rettssaken. Foto: Ole Martin Wold , VG

Holtes etterlatte har ikke anledning til å svare på hvorvidt de kjenner seg igjen i beskrivelsene av ham, ettersom de senere skal vitne i saken, opplyser deres bistandsadvokat Mette Skoklefald til VG.

Dømt for vold i 2012

I retten tirsdag presenterte statsadvokat Per Morten Schjetne en dom fra oktober 2012, der den drapstiltalte mannen ble dømt for vold mot sin egen bestemor og to andre kvinner året før. Heller ikke i denne rettssaken husket mannen noe særlig.

– Vi trekker frem denne dommen for å vise frem gjentakelsesfaren, med tanke på at vi har varslet at vi vil legge ned påstand om forvaring, sier Schjetne til VG.



På spørsmål om han kan ha drept Holte og glemt det, har 27-åringen i avhør svart «nei, det går vel ikke an å glemme at du har drept noen».

SISTE OBSERVASJON: Råger Holte (38) ble fanget opp på overvåkningskamera en gang mellom klokken 22.18 og 22.22 mandag 23. januar. Foto: Politiet

Patologen har i obduksjonsrapporten konkludert med at noen av sårene på Holtes armer kan indikere at han har forsøkt å forsvare seg da han ble drept. Knivstikkene er påført med en skarp, tveegget gjenstand, som samsvarer med bajonetten politiet mener er drapsvåpenet i saken.

27-åringen er i tillegg til drap tiltalt for vold mot en fengselsinnsatt og sin egen fastlege, samt trusler mot politiet. Han har erkjent helt eller delvis straffskyld for disse forholdene.

Tiltalte har så langt ikke ønsket å forklare seg i rettssaken, som er berammet til å vare i fire uker i Sør-Trøndelag tingrett. Tirsdag gjorde han det klart at han heller ikke vil svare på spørsmål fra rettspsykiaterne i saken.