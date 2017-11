Adressa: Mann (27) dømt til forvaring for bajonett-drapet

27-åringen er funnet skyldig i å ha stukket kameraten Råger Holthe (38) over 100 ganger med en bajonett.

Det har Sør-Trøndelag tingrett besluttet i dag, ifølge Adresseavisen. Dommer Eirik Lereim utelukket under opplesningen av dommen at noen andre kunne enn 27-åringen kunne ha gjennomført drapet, skriver avisen.

27-åringen dømmes til 15 års forvaring for drapet. Han dømmes også for vold mot en medfange i Trondheim fengsel og mot sin egen fastlege. Dessuten truet han flere polititjenestepersoner på livet kort tid etter pågripelsen.

Det var onsdag 25. januar i år at Holte ble funnet drept i sin egen leilighet på Ler i Melhus kommune. Påtalemyndigheten mener at 27-åringen på dette tidspunktet allerede hadde stukket kameraten med over 100 bajonettstikk, slik at han døde av forblødning og lungekollaps.

Råger Holte funnet drept i sitt hjem på Ler 25. januar 2017. Foto: , IKKE VG-BILDE

Bilder fra åstedet viser at avdøde Holte har buksen trukket ned og at hans overkropp er dekket over av det statsadvokaten mener er et sammenkrøllet norsk flagg.

Det politiet mener er drapsvåpenet, ligger bare en halv meter unna avdødes kropp. Bajonetten har tydelige spor av blod.

Samme dag som Holte ble funnet drept i leiligheten sin, pågrep politiet den nå drapsdømte 27-åringen. Siden har han sittet varetektsfengslet i Trondheim fengsel.