Stengte bro i Drammen for å minnes avdød klassekamerat (14)

Politiet stengte Holmenbrua i Drammen fredag kveld for at ungdommer og voksne kunne sørge sammen ved stedet der en 14 år gammel gutt mistet livet i en trafikkulykke.

Rundt 100 ungdommer og voksne møtte opp i minnestunden ved Holmenbrua fredag kveld. Mange av de oppmøtte omfavnet og trøstet hverandre ved ulykkesstedet. Flere personer gråt og mange la ned blomster og tente lys.

Mens trafikken passerte forbi i nærheten, fikk de sørgende være i fred på ulykkesstedet.

Det var like før klokken ni fredag morgen at den tragiske ulykken skjedde.

Den 14 år gamle gutten var sammen med skoleklassen sin på sykkeltur ved rundkjøringen mellom Holmenbrua og Strømsø bro, da han ble påkjørt av en lastebil.

Mellom klokken 19 og 20 fredag kveld varslet politiet at Strømsø- og Holmebrua ville være stengt i forbindelse med minnemarkeringen.

Ble vitner til ulykken



Flere av de rundt 20 klassekameratene som var med, ble vitner til ulykken.

I 16-tiden meldte politiet i Søndre Buskerud at broene ut til parken ved Holmenokken, like ved der ulykken skjedde, blir stengt for trafikk i forbindelse med minnemarkeringen.

Skoleklassen hører til en skole i Lier kommune.

Kommunalsjef Synnøve Topsrud fortalte VG tidligere fredag at kommunen har etablert et psykososialt kriseteam, og at de har gått i gang med å ivareta elever, foresatte og lærere som er berørt.

– Tragisk



Foreldre ble også varslet om ulykken via sms og flere deltok også på et informasjonsmøte på skolen noen timer senere.

Rektor ved den aktuelle skolen uttalte til VG fredag formiddag at hendelsen berører både elever og ansatte på skolen, og at de forsøker å ivareta alle involverte.

– Dette er en tragisk hendelse som går dypt inn på alle involverte. Det viktige for oss nå er å ivareta alle, og sørge for at alle får nødvendig hjelp og oppfølging, skrev rektoren i en e-post til VG.