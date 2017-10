Politiansatt fikk tilbake jobben etter bot for dopingbruk

Den politiansatte mannen i Bergen ble oppsagt etter å ha blitt bøtelagt for bruk av dopingmidler. Han klaget, og fikk jobben tilbake.

Mannen ble etterforsket og siktet i forbindelse med en stor dopingsak som ble rullet opp i Bergen før jul i 2015. I fjor høst ble han ilagt et forelegg på 6000 kroner for bruk av dopingmidler.

I februar i år fikk den sivilt ansatte medarbeideren sparken av det lokale ansettelsesrådet i Vest politidistrikt. Han nektet å akseptere oppsigelsen, og klaget til politiets sentrale ansettelsesråd. Der fikk han fullt medhold, bekrefter mannens advokat, Einar Drægebø, overfor VG.

– Klagen ble enstemmig tatt til følge, og det sentrale ansettelsesrådet konkluderte med at det ikke var grunnlag for å si ham opp. Begrunnelsen var at både bevisvurderingen og rettsanvendelsen som var gjort lokalt, var gal, sier Drægebø.

Etter å ha blitt ilagt forelegget på 6000 kroner, varslet mannen at han ikke ville godta boten, og ta saken til retten. Han ombestemte seg senere.

BISTOD POLITIANSATT: Advokat Einar Drægebø mener politiet i Bergen sparket klienten hans for å vise handlekraft. Bildet er tatt under et fengslingsmøte i Bergen tingrett i 2013. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Ja, det er riktig. Han vedtok forelegget uten skylderkjennelse. Det gjorde han for å få saken ut av verden, sier Drægebø.

Varselet: Spanere ble «straffet» fordi de pågrep narkoselger

– Ville vise handlekraft

Advokaten sier at klienten hans har opplevd saken som en voldsom belastning.



– Mitt inntrykk er at Vest politidistrikt ville vise handlekraft ved å si ham opp, men her ble det kanskje litt for mye Møllers tran. Etter min vurdering har man i denne saken ikke klart å ha en god nok distanse til det rettssikkerhetsmessige perspektivet. Dette er en sak som kunne vært løst på et langt tidligere tidspunkt, sier Drægebø.

Politiets sentrale ansettelsesråd ledes av assisterende politidirektør Håkon Skulstad. Skulstad sier til VG at politiet har nulltoleranse for bruk av dopingmidler, på samme måte som for narkotika.

– Men det er et vilkår for å miste jobben at man regnes som varig uskikket for stillingen. I denne saken mente det sentrale ansettelsesrådet at dette kravet ikke var oppfylt, sier Skulstad, som ikke vil kommentere vedtaket ytterligere fordi det er en personalsak.

– NULLTOLERANSE FOR DOP: Assisterende politidirektør Håkon Skulstad leder politiets sentrale ansettelsesråd. Foto: Tore Kristiansen , VG

Er tilbake i jobb

Ansettelsesrådet i Vest politidistrikt ledes av politimester Kaare Songstad. Han vil ikke kommentere Drægebøs uttalelser om at politiet ville vise handlekraft ved å gi mannen avskjed, men sier dette via kommunikasjonsavdelingen i Vest politidistrikt:



– Jeg kan bekrefte at vedkommende fikk vedtak om oppsigelse av det lokale ansettelsesrådet og at det sentrale ansettelsesrådet overprøvde vedtaket og har opphevet oppsigelsen. Dette har vi tatt til etterretning og har sørget for at vedkommende nå er tilbake i jobb.

Allerede i 2013 fikk politiet i Bergen tips om at en navngitt ansatt i politiet var involvert i salg av dopingmidler. Ingen reagerte på tipset, hevder politimannen som i april i fjor slo alarm om kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt - den såkalte narkovarselsaken.

To år senere, i slutten av november 2015, ble samme person siktet for brudd på legemiddelloven etter at politiet avdekket et lager og produksjonsrom for dopingmidler i et bolighus i Bergen.

Gjorde store beslag

I boligen ble det gjort store beslag av anabole steroider og andre ulovlige preparater. En omfattende etterforskning ble igangsatt, og den politiansatte som politiet hadde fått tips om i 2013 var blant personene som ble etterforsket og senere siktet.

Daværende visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt har tidligere bekreftet overfor VG at politiet fikk informasjon om at en ansatt i politiet kunne være involvert i salg av dopingmidler, før saken ble rullet opp i 2015.

– Dette var et tips vi fikk høsten 2013. Tipset ble forsøkt verifisert, uten at vi fikk tilstrekkelige opplysninger til å iverksette etterforskning, sa Valland i et intervju med VG i november i fjor.

