Tillerson: Trump jobber for fred i Midtøsten

BRUSSEL (VG) USAs president Donald Trump har i det stille forsøkt å finne nye måter å få til fred i Midtøsten, ifølge Trumps utenriksminister Rex Tillerson.

Onsdag ettermiddag er det ventet at Trump vil kunngjøre at USA vil flytte sin ambassade i Israel til Jerusalem, og dermed anerkjenne Israels krav om at det er landets hovedstad, til sterkt palestinsk raseri og protester.

– I respekt for at president Trump skal tale senere i dag, ønsker jeg ikke å gå i detaljer. Jeg ber dere høre hele talen og det fulle innholdet, sa Tillerson på en pressekonferanse i NATO i Brussel onsdag ettermiddag.

Hengiven



Men ifølge Tillerson er Donald Trump en «hengivent engasjert» i å skape fred i Midtøsten.

Utenriksministeren sa at Trump hadde satt ned en gruppe rådgivere til å jobbe med nye måter å angripe fredsprosessen på:

– I det stille har de hatt samtaler med aktører i regionen, og har regelmessig rapportert til meg, sa Tillerson.

Denne gruppen ledes av Jared Kushner, presidentens svigersønn og sentral rådgiver i Det hvite hus.

Mulighet for fred



– Vi mener det er gode muligheter for fredsløsninger, la han til.

Men USAs nærmeste allierte i Europa oppfatter ikke Trumps varslede tale som et skritt mot fred i Midtøsten. Tvert imot har reaksjonene vært sterke.

Tirsdag kveld sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG at en erklæring om Jerusalem som Israels hovedstad bryter med den internasjonale linjen i anstrengelsene for å forene israelere og palestinere i en forhandlet fredsavtale.

Svekket autoritet



Den amerikanske utenriksministeren har ikke besvart spørsmål fra journalister siden New York Times meldte i forrige uke at Trump var i ferd med å avsette ham og utnevne CIA-sjef Mike Pompeo som ny utenriksminister.

Første spørsmål på pressekonferansen i NATO handlet om disse meldingene undergraver hans autoritet.

Tillersons svar var kort:

– Slike historier kommer opp, gjerne hver sjette uke. Men historiene er fortsatt feil, sa utenriksministeren.

NATO: Ingen oppfatning

NATO-sjef Jens Stoltenberg ville onsdag formiddag ikke kommentere USAs varslede flytting av ambassaden.

– NATO er ikke en del av fredsprosessen, men NATOs medlemsland støtter sterkt en fredelig løsning, sa Stoltenberg.