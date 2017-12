Kilder til VG: Trump vil utsette ambassade-flyttingen

BRUSSEL (VG) Ifølge diplomater i Brussel vil USAs president Donald Trump peke på Jerusalem som Israels hovedstad, men trolig utsette beslutningen om å flytte sin ambassade fra Tel Aviv i nye seks måneder.

Dersom dette stemmer, vil Trumps tale om Midt-Østen senere onsdag kveld, likevel ikke våre så dramatisk som først antatt.

VG har snakket med diplomater med innsyn i kommunikasjon med sine kolleger fra flere land i Midt-Østen, land som er blir forhårds-orientert av amerikanerne.

De skal ha sagt at de også venter at Trump vil si noe om en tostat-løsning. Det er også ventet at han vil ordlegge seg slik at det ikke utelukkes at Jerusalem også kan bli hovedstad for en palestrinsk stat.

Les mer her: USA vil flytte sin ambassade i Israel til Jerusalem,

Finne nye veier



– Det kan bli et mykere budskap enn førsteinntrykket, sier en kilde,

ifølge Trumps utenriksminister Rex Tillerson.US, har presidenten og hans rådgivere på Midt-Østen i det stille forsøkt å finne nye måter å få til fred i Midtøsten,

– I respekt for at president Trump skal tale senere i dag, ønsker jeg ikke å gå i detaljer. Jeg ber dere høre hele talen og det fulle innholdet, sa Tillerson på en pressekonferanse i NATO i Brussel onsdag ettermiddag.

Hengiven



Men ifølge Tillerson er Donald Trump en «hengivent engasjert» i å skape fred i Midtøsten.

Utenriksministeren sa at Trump hadde satt ned en gruppe rådgivere til å jobbe med nye måter å angripe fredsprosessen på:

– I det stille har de hatt samtaler med aktører i regionen, og har regelmessig rapportert til meg, sa Tillerson.

Denne gruppen ledes av Jared Kushner, presidentens svigersønn og sentral rådgiver i Det hvite hus.



Utsatt i 22 år

Allerede i 1995 vedtok den amerikanske kongressen den såkalte Jerusalem Embassy Act om flytting av ambassden – men med en innlagt mulighet for den sittende presidenten til å utsette beslutning om flytting til Jerusalem i seks måneder om gangen.

Presidentene Bill Clinton, George W Bush og Barack Obama har alle valgt å utsette den endelige avgjørelsen. Nå er spenningen stor om president Trump vil skyve avgjørelsen i ytterligere seks måneder.



Mulighet for fred



– Vi mener det er gode muligheter for fredsløsninger, sa Tillerson på sin pressekonferanse.

Men USAs nærmeste allierte i Europa oppfatter ikke Trumps varslede tale som et skritt mot fred i Midtøsten. Tvert imot har reaksjonene vært sterke.

Tirsdag kveld sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG at en erklæring om Jerusalem som Israels hovedstad bryter med den internasjonale linjen i anstrengelsene for å forene israelere og palestinere i en forhandlet fredsavtale.

Les også: KrF åpner for ny vurdering – Frp er kritisk

Svekket autoritet



Den amerikanske utenriksministeren har ikke besvart spørsmål fra journalister siden New York Times meldte i forrige uke at Trump var i ferd med å avsette ham og utnevne CIA-sjef Mike Pompeo som ny utenriksminister.

Første spørsmål på pressekonferansen i NATO handlet om disse meldingene undergraver hans autoritet.

Tillersons svar var kort:

– Slike historier kommer opp, gjerne hver sjette uke. Men historiene er fortsatt feil, sa utenriksministeren.

NATO: Ingen oppfatning

NATO-sjef Jens Stoltenberg ville onsdag formiddag ikke kommentere USAs varslede flytting av ambassaden.

– NATO er ikke en del av fredsprosessen, men NATOs medlemsland støtter sterkt en fredelig løsning, sier Stoltenberg.

Han hadde et møte med Tillerson tidligere onsdag, men ville ikke svare på om han nå er forhånds-orientert om innholdet i Trumps tale.

– Det er fornuftig av alle å vente med å kommentere innholdet i en tale til den er holdt, sier Stoltenberg.

Les også: NATO og EU – Brussels nye «bestevenner»