Dødsmysteriet på Romsås: Dette er politiets teorier

Foreløpig vet ikke politiet sikkert hva som gjorde at en mor og hennes to døtre på Romsås i Oslo døde – men de har flere hypoteser.

Det bekrefter politioverbetjent Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt. En av hypotesene er avmagring.

– Det er en hypotese eller teori vi har. Om det er dødsårsaken eller ikke vet vi ikke, det får vi kanskje svar på i den endelige obduksjonsrapporten. Vi vil ikke kunne konkludere med noe nå, sier Moen.

Politioverbetjenten sier at de også har to andre teorier: Sykdom eller forgiftning.

– Jeg vil ikke gå inn på mulige sykdommer, men det er en hypotese vi har. Som jeg tidligere har sagt så er dette en familie som har holdt seg isolert og ikke hatt mye kontakt med omverdenen. Har de gått til lege? Det er et av spørsmålene vi jobber med å finne ut av.

Når det gjelder forgiftning-teorien, sier Moen:

– Det er ikke noen synlige tegn til dødsårsaken, så det kan være at de har spist noe som har gjort dem dårlige. Det trenger ikke å være sykdom.

MANGE SPØRSMÅL: Her i drabantbyen Romsås nordøst i Oslo ble kvinnene funnet døde inne i sin egen leilighet. Nå forsøker politiet å finne ut hvorfor. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Naboer varslet

Det var torsdag i forrige uke at politiet tok seg inn i en leilighet i en boligblokk på Romsås i Oslo der de fant en mor i 60-årene og hennes to voksne døtre i 20- og 30-årene døde. Ifølge politiet har de trolig ligget døde siden sensommeren.

Overfor VG bekrefter politiet at de ble varslet av Oslo kommune i forrige uke som følge av at naboer i boligblokken hadde tatt kontakt med kommunen.

ETTERFORSKER: Oslo-politiet jobber med å finne ut av hvorfor de tre kvinnene døde. Etterforskningen ledes av Kjetil Moen ved voldsavsnittet - her avbildet i en annen forbindelse. Foto: Mariam Butt , NTB scanpix

VG har tidligere intervjuet naboen Reza Eghdami, som i flere uker stusset over en merkelig lukt i oppgangen.

– Det er riktig at det var naboene som først og fremst reagerte, og som kontaktet kommunen. Vi reiste opp dit på torsdag, sier Moen.

– Hvilket syn møtte politiet der?

– Man tar seg inn i leiligheten, og der finner man tre døde som bærer preg av å ha ligget en stund. Det er spesielt, men det var ikke noe som bar preg av at det hadde skjedd noe kriminelt. Obduksjonsrapporten viser heller ikke at de er påført noen skader, sier politioverbetjenten og fortsetter:



– Vi etterforsker ikke saken per nå som en kriminalsak. Det er foreløpig en undersøkelsessak.

Sjekker elektroniske spor

I påvente av den endelige obduksjonsrapporten som er ventet i løpet av to til tre måneder, jobber politiet med å kartlegge kvinnenes liv.

– Vi bruker tiden på å innhente informasjon gjennom avhør og skaffe historikk på disse tre, sier Moen.

SORG I NÆRMILJØET: Det er tent lys og lagt ned hvite roser utenfor borettslaget der en mor og hennes to voksne døtre ble funnet døde torsdag. Ifølge politiet skal de ha ligget i lang tid før dødsfallene ble oppdaget. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Vitnene de vil avhøre er familie av kvinnene, samt omgangskrets – hvis det har vært noen omgangskrets rundt dem. Politiet har allerede snakket med flere av naboene i boligblokken.

– Og så kontakter vi bank, telefoniselskap og sånne ting som vil kunne si noe om siste bevegelser. Per nå ønsker jeg ikke å gå ut med noe mer rundt det, men mye tyder altså på at de har ligget siden sensommeren.

Naboen Reza Eghdami har fortalt at det på kvinnenes dørmatte lå gamle aviser og valgkampmateriale.

